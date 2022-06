Una conversación entre dos mujeres se hace viral al descubrirse que son las voces del Asistente de Google

Sus voces han transformado la cotidianidad de nuestras vidas y la manera en como las aplicaciones digitales nos han facilitado nuestro andar.

Vea también: Sam Asghari no recibirá ni un centavo de la fortuna de Britney Spears en caso de divorcio

No obstante, muchas veces no somos conscientes de que detrás de estas voces robóticas de los diferentes asistentes virtuales que nos acompañan en nuestro diario vivir, hay profesionales del doblaje que prestan sus voces a las empresas tecnológicas para sus asistentes virtuales o para aplicaciones como Google Maps.

Hace unos días, un usuario de Twitter bromeó con la posibilidad de que estas voces se juntaran en la vida real y tuvieran una conversación. Pues bien, el mensaje le llegó a Nikki García, conocida por ser la voz de Google Maps y quién decidió hacerle realidad el sueño a este usuario, juntándose con Susana Ballesteros la voz del asistente virtual de Google, lo que ha provocado que la conversación se hiciera viral rápidamente.

En el vídeo las dos mujeres se juntan y sostienen una conversación sobre qué hacer después de un día largo:

Vea también: Roto y sin cristales: Kim Kardashian provocó daños 'irreversibles' al icónico vestido de Marilyn Monroe

"Ok Nikki. ¿Qué hacemos ahora?", le pregunta Ballesteros a su amiga. En ese momento, Nikki cambia su cara y voz y utiliza la misma que presta a Google Maps. "Ahora tienes una cena programada a las 21.30 en el VIPs de la esquina", le dice Nikki. Susana Ballesteros le pide que adelante la cena de hora y García le contesta: "Ok Susana".

Acto seguido, Ballesteros cambia de voz y contesta: "¿Qué quieres que te diga"; y García le responde: "No. ¿Qué quieres que te diga yo a ti". A partir de ahí, las dos se enzarzan en una divertida discusión para ver quién es la asistente de Google de quién.

El vídeo ha sido celebrado por los usuarios que se han quedado maravillados al poner cara a dos de las personas que prestan su voz para el asistente de Google. Muchos no se podían creer lo que estaban viendo.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO