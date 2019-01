LG sacará al mercado este año un televisor que se enrolla sobre sí mismo

El LG Signature OLED TV R, presentado este lunes en el marco de la feria CES 2019 que se celebra estos días en Las Vegas (Nevada, EEUU) es una versión mejorada y terminada del prototipo de televisor plegable con el que la compañía ya sorprendió en este mismo congreso el año pasado.

La pantalla de 65 pulgadas está hecha con material OLED (leds orgánicos) que emite imagen de resolución 4K, muy brillante y de alto contraste como las que la empresa ya tiene en el mercado, y está "montada" sobre una caja rectangular de una altura inferior a un tercio de la del monitor.

With the LG SIGNATURE OLED TV R, you can enjoy multiple viewing options, or have the TV completely disappear for an open environment. #CES2019#LGCES2019#LGOLEDTVpic.twitter.com/3eR9zBSKzY