Es importante recalcar que al ser un móvil sin tarjeta SIM ni datos, WhatsApp no se podrá utilizar en lugares que no cuenten con red Wifi. Es decir, al salir de su casa y trasladarse a otro lugar ya sea en auto o transporte público y no tenga posibilidad de conectarse a una red Wifi, la aplicación dejará de funcionar hasta que consiga volver a conectarse a Internet.