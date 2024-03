Alcaldía de Panamá/Edison Broce: 'las botellas van para afuera'

Panamá/En medio de una contienda electoral marcada por promesas y polémicas, el candidato por la libre postulación a la Alcaldía de Panamá, Edison Broce, ha generado opiniones encontradas con sus declaraciones de eliminar algunas oficinas de alzarse como alcalde.

Una de las afirmaciones más polémicas de Broce ha sido su compromiso de eliminar las oficinas de género y de etnia del Municipio de Panamá, argumentando que los fondos destinados a estas instancias se desperdician.

En una entrevista con TVN Noticias, Broce afirmó que su campaña se caracteriza por su “sinceridad” y “transparencia”, declarando que no teme que estas declaraciones le pasen factura en las urnas el próximo 5 de mayo.

"Yo me caracterizo por tener una campaña lo más sincera y transparente posible", afirmó Broce. "La sinceridad es algo que se valora. Yo digo lo que pienso (...). Digo quiénes son los candidatos que apoyo, a diferencia de otros que están rodeados de maleantes que son hoy día diputados, representantes y los esconden".

Broce también ha enfrentado comparaciones con el candidato argentino Javier Milei, conocido por su estilo agresivo. Ante esto, Broce afirmó: "Yo no estoy copiando a nadie". Destacó su histórica oposición al ministerio de la Mujer y enfatizó la importancia de priorizar los recursos públicos.

“Yo no estoy copiando a nadie, quienes han seguido mi política desde que se discutió el ministerio de la Mujer, que yo no sé para qué sirve eso, solo para embotellar gente, el único voto en contra fue el mío; y eso fue antes de que Milei ganara. No hay necesidad de estar emulando a nadie, hay prioridades, es como que uno esté con hambre y agarre la plata en vez de comprar comida y te compras un sombrero que te gusta. Hay que aprender a priorizar”.

Esto puede sonar un tanto controversial, pero la respuesta es sencilla: las botellas van para afuera

"Creo que hay que ser lo más sincero posible, decir lo que se piensa para no agarrar sorpresas el día de mañana", añadió Broce, haciendo alusión a su enfoque transparente en contraste con otros candidatos.

El candidato reiteró su compromiso de rodearse de personas preparadas para los cargos y ha enfocado su campaña en recorrer los 26 corregimientos del distrito capital.

Aunque no realizó un lanzamiento oficial de campaña, ha hecho público su plan de gestión, destacando que la mayoría de sus iniciativas pueden cumplirse en cinco años.

"Mi campaña desde el día uno ha sido en la calle", afirmó Broce, criticando el despilfarro de recursos en lanzamientos de campaña costosos.

En cuanto a sus propuestas, ha hecho hincapié en fortalecer la seguridad, mejorar el centro de vigilancia y la Policía Municipal, así como eliminar lo que él llama "bien cuida'o".

Los candidatos a alcalde podrán verse cara a cara en el mes de abril en un debate que organizaría el Tribunal Electoral