Martín Torrijos sobre notificación del proceso de expulsión del PRD: 'No me intimidarán'

Ciudad de Panamá, Panamá/“No me intimidarán, no me detendrán”, así reaccionó el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, tras ser notificado del proceso de expulsión del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Ayer, Torrijos recibió la notificación sobre este proceso, luego de que el pasado 4 de septiembre, el exfiscal del PRD, Víctor ‘Chachi’ De Gracia presentó de manera formal la solicitud ante el fiscal de este colectivo político.

“Podrán expulsarme del partido, pero no podrán sacarme del corazón de los miles de torrijistas que aún permanecen dentro del PRD, no me intimidarán”, sostuvo en el video posteado este martes.

Desde que Torrijos anunció su candidatura presidencial, ahora por el PP y no por el partido que fundó su padre, el general Omar Torrijos Herrera y que lo llevó al Palacio de las Garzas en 2004, surgieron algunas voces a lo interno del colectivo que solicitaron su expulsión.

Ahora, Torrijos tiene cinco días para presentar sus descargos y luego la Fiscalía General del PRD, iniciará la revisión y análisis de las pruebas presentadas y los descargos para emitir una vista fiscal con su decisión.

Cabe señalar que la denuncia de Víctor De Gracia señala la violación de dos artículos del estatuto del partido, relacionados a la postulación de Martín Torrijos para candidato al presidente por el Partido Popular.