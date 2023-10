Martín Torrijos cuestiona la descentralización paralela y el papel de la Contraloría

Ciudad de Panamá/El candidato presidencial por el partido Popular, Martín Torrijos, defendió la recién firmada alianza parcial territorial firmada con los colectivos Cambio Democrático y Panameñista, sustentando que se hace para ofrecer una mejor oferta electoral donde personas cuestionadas no vuelvan a llegar al poder.

En ese sentido, Torrijos señaló el caso de la descentralización paralela, la falta de transparencia, y el actuar de la Contraloría General de la República en los supuestos escándalos de corrupción.

Destacó que no puede haber una descentralización paralela con el objetivo de hacer política, y no para que los gobiernos locales tengan responsabilidades, y se manejen con transparencia, no como una chequera para que los diputados decidan a quién entregar dinero.

"Estas distorsiones de la democracia son las que llevan a la sociedad a un confrontamiento donde los malos ganan", expresó.

Torrijos aseveró que la Contraría no está ejerciendo su papel de fiscalizar, por lo que está comprometido a revisar la Ley de la entidad.

"Se están llevando el país y de alguna forma u otra, con desprendimiento, tenemos que enfrentarlo", atizó.

Falta de transparencia

Sobre el impacto al panameño común en la pérdida de puntos que le hacen las calificadoras de riesgo a Panamá, Torrijos consideró que esto significa a una tarjeta amarilla en cuanto a la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

A su juicio, prácticamente están advirtiendo que no somos transparentes y se está utilizando "creatividad financiera" sobre cómo se está llevando la contabilidad del Estado.

Acotó que, el resto del mercado financiero ve con preocupación a Panamá, por estos supuestos trucos de llevar la contabilidad pública y la estabilidad política del país.

Por otro lado, mencionó el hecho de que presuntamente el próximo año se acaba el dinero del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y es absolutamente falso que este problema se acabará con el mal negociado contrato minero. "No se puede estar vendiendo chances casados... el contrato minero es malo y hay la oportunidad de mejorarlo", recalcó.

A su percepción, con este contrato se ha cedido soberanía y saben que están dejando plata sobre la mesa.

¿Qué es la figura de la alianza territorial?

Aunque la figura de la alianza territorial es desconocida por muchas, sin embargo, está dentro las reformas electorales y surge la necesidad de explicarles a las personas en qué consiste y por qué se está aplicando ahora con tanta frecuencia.

Para el presidenciable esto no es simplemente tener la oportunidad de tratar que personas cuestionadas que han llegado a la Asamblea Nacional, a municipios o corregimientos, no puedan volver a llegar y tratar de hacer lo posible para mejorarle la oferta electoral a los panameños.

“Eso por supuesto trae confusión, pero tampoco podía darme el lujo de no tratar de hacer todo lo posible para mejorar la oferta de la Asamblea, de alcaldes y representantes. Una cosa es hablar de política y otra es cuando tienes la oportunidad de corregir algo, no hacerlo”, expresó el candidato presidencial y exmandatario del país.

Agregó que este mecanismo no es una carta en blanco, trata de práctica política, no de teoría y seguirá tratando de mejorar la oferta con independientes y miembros de partidos políticos.