Ciudad de Panamá/Ricardo Lombana es candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino. Es la segunda vez que aspira a la silla presidencial y en este nuevo capítulo de Así Es te contamos una nueva faceta del candidato.

Aquí te dejamos 15 frases que dijo durante la entrevista:

1. Soy católico practicante desde que estoy en el Colegio La Salle y eso no va a variar

2. Siempre he creído que debe existir una separación entre el ciudadano presidente creyente y el ciudadano presidente en funciones

3. Tengo mis posturas muy claras sobre el matrimonio igualitario. No estoy de acuerdo

4. Tengo 23 años, de los cuales cuatro años han sido en el sector público

5. La salud de un aspirante o de un Presidente de la República es un asunto de interés público

6. Mi cáncer no compromete mis funciones como Presidente de la República, si así lo decide la ciudadanía

7. Soy soltero divorciado y tengo dos hijos de 17 y 15 años

8. Yo no quiero ser presidente para llenarme los bolsillos de plata, yo lo estoy haciendo por el servicio a mi país

9. Mis ratos de ocio son pocos, pero juego softbol de vez en cuando

10. Me gusta leer muchas biografías, estoy leyendo ahora mismo algo de un integrante de la banda Nirvana

11. Carlos Iván Zúñiga, Clara González y Belisario Porras, han influido mucho sobre mí

12. Yo he leído a más hasta donde me lo aguanté… Yo pienso que uno debe conocer todas las ideologías

13. Yo me colocó en el centro y si me quieres inclinar entonces me voy hacia la derecha

14. Los dos nos llamamos Ricardo Alberto, pero hay una diferencia de que él es un delincuente y yo no

15. Sobre Freddy Humbert: Estamos distanciados desde hace muchos años.