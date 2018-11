Funcionarios que aspiren a puestos de elección tendrán hasta este lunes para renunciar

Carlos Díaz, director ejecutivo del Centro de Estudios Democráticos, manifestó a TVN-2.com que el artículo 30 delCódigo Electoral establece que no serán elegibles para cargos de elección popular, los servidores públicos que hayan ejercido desde seis meses antes de la elección, los cargos equivalentes a ministro y viceministro de Estado, secretario general y subsecretario general, director y subdirector general, nacional, regional y provincial de ministerios; así como de cualquier secretaría del Estado.

Tampoco podrán ser elegibles, el administrador y subadministrador, gerente y subgerente nacional, general, regional y provincial de las entidades autónomas, semiautónomas y empresas públicas.

Funcionarios del Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral, los magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y del Tribunal Administrativo Tributario.

El contralor y subcontralor general de la República, magistrado del Tribunal de Cuentas y fiscal de cuentas, defensor del pueblo y su adjunto, gobernador, vicegobernador de provincia, comarca indígena e intendente, tesorero municipal en el distrito donde ejerce, juez de paz en el corregimiento donde ejerce y miembros de la Fuerza Pública, tampoco podrán aspirar a cargos de elección popular, si no han renunciado seis meses antes.

“Si esos funcionarios que están listados y no han corrido en elecciones primarias dentro de algún partido, no presentan su renuncia a más tardar el 5 de noviembre, no serán elegibles para cargos de elección popular”, reiteró Díaz.

Un ejemplo claro de renuncias al cargo, la protagonizaron recientemente los ministros de Trabajo, Luis Ernesto Carles y de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez, quienes se mantuvieron en sus cargos hasta el pasado 31 de octubre.

Quienes aspiren a un cargo por la libre postulación, también deberán renunciar a sus funciones como servidores públicos si es el caso, puntualizó el director ejecutivo del Centro de Estudios Democráticos.