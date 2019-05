La democracia está 'bajo un sistema perverso y fragmentada por el clientelismo'

Asegura que lo que se ha visto es el resultado de un sistema perverso en el que prima el dinero y el reflejo de una democracia cada vez más desgastada y fragmentada por el clientelismo.

Mientras que el rechazo de la forma en la que se han adjudicado las curules y la reacción de las personas se da por la toma de conciencia de que la “ política tiene que ser de una forma distinta”.

“ No puede ser que una persona que está denunciada y que ha utilizado, según las denuncias, fondos de las comunidades y de los deportistas, que pudieron haber servido para educación, nuevamente regrese al poder, utilizando los cálculos electorales”, dijo en referencia al diputado reelecto del PRD, Benicio Robinson.

De acuerdo con Jaén, el sistema de elección de los diputados ha existido desde hace muchos años y cuando se discuten las reformas electorales, siempre hay dos temas fundamentales y son los relacionados con el financiamiento y la distribución de los escaños.

Jaén también dice que Panamá tiene un tema que superar y tiene que ver con la fragmentación de la sociedad civil, ya que cada grupo trabaja, pero en sus temas y como no se tiene una agenda de país que permita hacer el consenso de todas las organizaciones, cada vez están más atomizados.

Afirma que hay un espacio de discusión y aunque en el principio de la revisión de las reformas electorales se inicia con un grupo numeroso de personas, solo pocos se quedan hasta el final.

Jaén dijo que se tiene que pensar en el país electoral que se quiere tener y no se puede hablar de reformas electorales si no se hacen reformas a la Constitución, además de que no se puede tener un país controlado por los grandes grupos políticos y económicos.

Hizo un llamado a que haya mayor participación ciudadana en los temas que tienen que ver con el país y sobre todo ahora que viene el periodo de discusión de las reformas, también llamó a la participación de las universidades, ya que tienen un papel muy importante.

Maribel Jaén le recordó a Laurentino Cortizo que quien manda no es el presidente, sino que según lo dice la Constitución, el poder emana del pueblo y la población también tiene que estar convencida de eso.