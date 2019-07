Diputado Gálvez asegura que ‘Yanibel Ábrego es una tuerca suelta’

Sigue la lucha de poder en la Asamblea Nacional (AN). Esta vez, el diputado por el partido Cambio Democrático (CD), Sergio “Chello” Gálvez, arremetió contra la presidenta saliente del Palacio Justo Arosemena, Yanibel Ábrego.

Gálvez aseguró que la diputada “Yanibel Ábrego es una tuerca suelta” y cuestionó el respaldo a la exdiputada Dana Castañeda, quien no ha recibido el beneplácito de su colectivo político CD, como aspirante a la subsecretaria de la Asamblea Nacional.

“Esa no es una postulación del partido CD advierto, es una postulación única y exclusivamente del sector de Yanibel Ábrego. Yanibel Ábrego no puede estar jugando con los 17 votos del partido Cambio Democrático”, cuestionó Gálvez, quien asegura que no van con candidato propio, ya que respaldarán al candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Chello” dijo que hay división en el partido y eso se ve reflejado con las cuatro corrientes que hay dentro de su colectivo político; sin embargo, él sigue la línea de su “líder Martinelli”.

El diputado que sigue la facción “Martinellista” votará por el candidato del PRD “sin compromiso, a mí no me están ofreciendo nada ni yo ofrezco nada”.

En cuanto a la elección de los nuevos miembros de la Comisión de Credenciales, Gálvez manifestó que se deben debatir las ratificaciones de temas de alta relevancia como, la designación de un nuevo magistrado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los dos miembros de la junta directiva del Canal de Panamá (ACP), la escogencia del fiscal electoral, la Superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá y otras direcciones.

Ábrego le responde a ‘Chello’

La diputada del partido CD, Yanibel Ábrego, le respondió a su compañero político, “Chello” Gálvez, asegurando que la exdiputada Castañeda tiene el consenso para lograr los votos en su partido.

“Hay un grupito minúsculo que quizás no la respalde, pero la mayoría la respalda y la mayoría decidió que sea la subsecretaria de la Asamblea Nacional”, enfatizó Ábrego.

En tanto, la mayoría en CD han escogido a Rony Araúz para que sea el jefe de bancada, seleccionado con 13 votos a favor.

La presidenta saliente del Órgano Legislativo, aseguró que en este nuevo quinquenio no debe haber “chantaje ni amenazas” como se dieron en la pasada administración.

“Vivimos un quinquenio presionados permanentemente y se usaba a la Contraloría para el chantaje”, concluyó.