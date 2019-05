Siguen los conteos y las pugnas por lograr las curules en varios circuitos del país

En el Circuito 8-6 (San Miguelito), uno de los más grandes del país, cinco diputados lograron la reelección: los perredistas Zulay Rodríguez, Raúl Pineda, Leandro Ávila, Dalia Bernal (CD) y Francisco "Pancho" Alemán (Molirena).

Como nuevos diputados en este circuito están: Juan Diego Vásquez (Libre Postulación) y Itzi Atencio (Panameñista).

Pero la proclamación generó descontento. Agustín Lara del PRD cuestiona la proclamación de su copartidario Ávila, por lo que asegura tomará acciones legales.

Mientras que Luis Eduardo Camacho de Cambio Democrático (CD) no está de acuerdo con la proclamación de Francisco Alemán, por lo cual impuganará.

“El fraude electoral me queda claro. Utilizaré los recursos que la ley me da para enfrentar este despojo de la voluntad popular”, expresó Camacho, mientras que Alemán asegura que el candidato del CD, quiere ganar la “curul 8”, que no existe en este circuito.

Alma Cortés y Eric Portocarrero, también candidatos del CD, aseguraron que presentarán una demanda de nulidad de las elecciones.

Panamá Norte

En el Circuito 8-9 (Panamá Norte), aún sigue el conteo de las actas en la junta circuital de escrutinio instalada en el colegio Francisco Beckman.

El retraso en este circuito se debe a las llegadas de las actas y el tiempo que toma subsanarlas.

Esta situación ha generado desesperación entre candidatos y simpatizantes, a tal punto que se ha reforzado la seguridad en el colegio.

Circuito 8-10

En Panamá Este, también sigue el conteo de actas y donde estarían en juego dos curules, y dos estarían aseguradas por Cenobia Vargas (PRD) y Elías Vigil (Panameñista).

No se estarían reeligiendo los diputados José Muñoz, ni Katleen Levy.

Juan Carlos Arosemena, Alain Cedeño, Edwin Zuñiga y Diógenes ‘Yoyi’ Vergara estaría buscando las curules que faltan.

El diputado del PRD ‘Yoyi’ Vergara asistió a la junta de escrutinio circuital del 8-10, instalada en la sede del Inadeh en Tocumen y anunció posibles demandas.