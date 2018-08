Henríquez: en todos los gobiernos ha habido casos de corrupción

También señaló que en el gobierno pasado del expresidente Ricardo Martinelli, y el resto hubo la misma corrupción.

"De que ha habido casos, claro que los ha habido. En todos los gobiernos ha habido. Me agrada ver que la sociedad entera, no solo en Panamá, crea barreras, controles y castigos a la corrupción. En eso sí no se puede echar atrás", manifestó Henríquez a los medios de comunicación apostados en el colegio José Remón Cantera.

Henríquez añadió que ambos candidatos, Rómulo Roux y José Raúl Mulino, son "buenos" y "fueron compañeros de gabinete", también evitó referirse a quien daría su voto.

" Yo estoy mirando a partir de mañana cómo el partido se une para devolverle a Panamá la prosperidad que hemos perdido", manifestó.

Henríquez aseguró que el pueblo está deseando un "cambio". "Esperamos poder volver a los tiempos de prosperidad, el gobierno actual dedicó demasiado esfuerzo a perseguir y no a construir", manifestó.

Con información de Fermin Estribí y Nicanor Alvarado.