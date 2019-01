Inadeh investiga uso de firmas de asistentes a cursos en libros de candidato independiente

Los afectados asistieron al curso en el año 2018 en la sede de Tocumen y sus firmas aparecieron en los libros de firmas de uno de los aspirantes a candidatos de las próximas elecciones del mes de mayo.

Las denuncias fueron presentadas ante el Tribunal Electoral entre el 2 y el 3 de enero del 2019.

Ante esta situación, el Inadeh inició una investigación a lo interno de la institución para aclarar la situación.

En una nota de prensa la entidad afirmó que solo hacen uso de los datos personales de los participantes (nombre y cédula) para su ingreso a los cursos y la emisión de los certificados.

El Inadeh se ha puesto a disposición del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral para aclarar la situación denunciada por el grupo de participantes.

En un mensaje de Twitter, el director de la entidad, Samuel Rivera, confirmó que se habían encontrado las firmas de asistentes a cursos y que se procedió a interponer la denuncia correspondiente.

Me ha llegado información no confirmada que de nuestros cursos se han tomado nombres y se han falsificado firmas para algún candidato presidencial por la libre postulación, de confirmarse, he instruido a legal para que presente denuncias pertinentes