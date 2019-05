Inician pugnas internas en partidos políticos tras la elección

“La pugna, el pulseo entre facciones sigue vigente, no se ha enterrado todavía. Algo muy diferente hubiera resultado si hubiera sido Roux el ganador”, comentó el analista político, Jaime Porcell.

El caso más evidente es el de Cambio Democrático.

Estalló apenas minutos después del conteo de votos a favor de Laurentino Cortizo como presidente. El detenido exmandatario, Ricardo Martinelli, reconoció antes que el candidato de su partido, aquejado ante los resultados cerrados, el triunfo del PRD.

Ahora, las distancias se han acentuado con esta carta publicada bajo la firma de Martinelli en un diario local, en la que aprovecha y tiende puentes con el PRD.

“Rómulo Roux, quien pierde siendo el mejor, pero por falta de coraje, agresividad y de noblesse oblige, al no postular a quien debió y al no apoyar a quien le pudo dar el triunfo. Por tanto el 25 de abril pierde las elecciones, no el 5 de mayo”, señala Martinelli en la misiva.

“Qué feliz me siento de ver que casi todos los que me traicionaron perdieron sus curules, no solo por los abusos que cometieron, esto lo pagó el partido muy caro. La traición se paga en las urnas. muchos de los que no salieron quedarán procesados y presos”, continúa el exmandatario.

“Los partidos políticos comienzan a ser secuestrados por decisiones que toman en razón de su realidad en la Asamblea y no de la realidad en el país. Pero ahora, esa realidad cambió ya”, declaró Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli.

Pero si en Cambio Democrático el escenario interno parece difuso, en el Panameñismo la situación no pinta mejor.

En un tuit, el excandidato presidencial José Blandón desnuda el pulseo por el control del partido y advierte cómo había gente en el Panameñismo pensando en lo que vendría después de la elección y no en triunfar el domingo pasado.

“Definitivamente para el Partido Panameñista fue un muy mal resultado. Tenemos que hacer evaluaciones internas y pasar por un proceso de autocrítica y renovación”, reconoció Blandón.

“La campaña de Blandón siempre llevó encima el signo de la pugna por el control del partido que se empezó a dar desde que Blandón fue electo candidato”, acotó Porcell.

¿A qué puertos llegarán ambos partidos con los enfrentamientos de sus cúpulas? ¿Quién será el abanderado de la oposición mientras libran estas batallas partidistas? Todavía eso está por definirse.