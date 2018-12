Irregularidades con libro de firmas para candidatos independientes se pudo evitar

A juicio del exfiscal, se ha distorsionado la figura de la libre postulación, mientras que el Tribunal Electoral (TE) ha tratado de establecer reglamentos que no son propios para esta figura, que fue creada para quienes no están inscritos en partido políticos y no tienen la oportunidad de contar con una gran plataforma política.

Ahora bien, el problema con la recolección de firmas para los precandidatos por la libre postulación se ha generado porque no hubo una regulación del TE, quien se confió en la honestidad de las personas.

“Hay una irregularidad terrible y esto debió manejarse como en los partidos. Le entregaron libros a activistas políticos y eso abrió la puerta a estas irregularidades. Pero es que el juega vivo nos está matando”, aseveró Barrios.

Esto ha traído consigo, falsificaciones de firmas y supuestas compras de libros, por lo que debió manejarse su entrega como se hace con los partidos políticos, ubicando a un funcionario del Tribunal Electoral para custodiar los libros de inscripción de adherentes y no hacerlo público como está.

“Falta preocupación, tal vez el Tribunal Electoral no pensó la dimensión de los candidatos independientes”, exclamó el exfiscal.

“Faltando solo 5 meses para la contienda electoral, ya no se pueden hacer cambios, y creo que van a haber bastantes irregularidades por falta de previsión. Van a haber conflictos”, aseveró.

Por otro lado, el actual fiscal Electoral debió ser reemplazado en abril. Pero en estos momentos, donde hay una puja entre el Ejecutivo, la Contraloría General y la Asamblea, si se presenta una candidatura se van a exacerbar los ánimos políticos, consideró Barrios.

“Al Ejecutivo le conviene mantener al fiscal y es muy difícil que presente una propuesta a la Asamblea para evitar conflictos”.

Finalmente, Barrrios considera que “tenemos una fiscalía complaciente y lo que podemos deducir es que hay un pacto, porque hay causales para iniciar investigaciones”.