José Isabel Blandón será el candidato presidencial por el Partido Panameñista

Blandón resultó vencedor en las elecciones primarias del partido, de acuerdo a resultados preliminares divulgados por el Tribunal Electoral.

Osman Valdés, director de Organización Electoral del Tribunal realizó la llamada protocolar para comunicar los resultados. Por el momento se consideran preliminares. Se espera que a mediados de la semana entrante se realice el acto de proclamación oficial.

Tribunal Electoral comunica resultados a José Blandón Tribunal Electoral comunica resultados a José Blandón

Blandón agradeció al Tribunal Electoral por su labor durante el proceso. De acuerdo al conteo preliminar, obtuvo más de 77 mil votos, lo que representó más del 55% de los votos. En segundo lugar quedó Mario Etchelecu.

De acuerdo a cifras oficiales, se registró un 48% de participación en los comicios.

"Espero y confío que no haya un candidato que salga huyendo de los debates", declaró Blandón en su discurso aludiendo a su rival quién no se ha presentado a debates. "No me van a ver cometiendo plagio, o repitiendo como papagayo lo que otro consultor le escribió a un candidato de otro país", añadió refiriéndose a las similitudes del discurso de Cortizo con aquel usado por Manuel López Obrador en México.

Blandón hizo un llamado a la unidad en su partido. Aseguró que es muy distinto del presidente Juan Carlos Varela, pero que dará continuación a los proyectos exitosos iniciados por la actual administración.

Para el actual alcalde de la comuna capitalina, la descentralización jugaría un papel fundamental en su gobierno, en el que planea trabajar de cerca con los gobiernos locales.

Entre sus propuestas está reemplazar la flota de transporte público por buses eléctrico, así como reemplazar las luminarias por luces LED. También señala que apuesta por la energía renovable, atraer inversiones al país e incentivar el desarrollo sostenible.

Prometió que su gabinete contaría con un 50% de mujeres. Afirmó que reforzaría la institucionalidad y que atendería temas que se han evitado por su "costo político" como la Caja de Seguro Social, el desabastecimiento de medicamentos y el sector agropecuario.

Blandón enfatizó que buscará continuar la actual alianza del Panameñismo con el Partido Popular. Finalizó restándole importancia a las encuestas de opinión.

"Panameñismo nunca gana encuestas, lo que sabe hacer es ganar elecciones", destacó.