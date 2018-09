José Luis Fábrega propondrá una Alcaldía 'de oportunidades'

El exdiputado y candidato a la alcaldía en 2014 asegura que el próximo domingo 16 de septiembre "no va a haber sorpresas sino sorprendidos" por la cantidad de votos que obtendrá.

"La realidad es que nosotros contamos con el apoyo de los dirigentes comunitarios y los miembros de las bases del PRD. Esas son las columnas y el sustento de nuestra campaña", expresó este lunes en Noticias AM, donde insistió que"el factor económico incide pero no lo es todo".

El precandidato del PRD dice impulsará una Alcaldía orientada a mejorar la calidad de vida de las personas apuntando que hay una ciudad con dos realidades, una para "turistas y familias pudientes" y la gran mayoría "completamente olvidada".

"Hay dos realidades, dos Panamá. La gran mayoría de los corregimientos es como si nunca le hubiera llegado esta danza de millones en infraestructuras", dijo.

Según Fábrega, el actual alcalde José Blandón se ha enfocado "en una ciudad bonita". "Mucho concreto. Pero, ¿quiénes hacen las ciudades? Las ciudades no la hacen los edificios, las calles, las casas… La hacen los seres humanos que viven en estas comunidades. En el área norte, en cinco corregimientos no hay centros de salud, no hay policentros".

El precandidato por el PRD propondrá continuar con el programa de Centro de Videovigilancia, creado por la actual administración local; aumentar la iluminación; activar la Policía Municipal; impulsar la construcción de mercados en los principales corregimientos, entre otros.

"Bajo nuestra administración, no vamos a promover las ferias libres. Es un insulto a la dignidad humana. Vemos desde tempranas horas, madres con bebés y adultos mayores haciendo filas para buscar el arroz. Prefiero hacer feria municipal o mercado permanente", puntualizó en Noticias AM.

Cinco personas buscarán la candidatura por el PRD para la Alcaldía de Panamá, entre ellos los diputados Quibián Panay e Iván Picota.