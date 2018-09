'Cortizo es más de lo mismo' aseguran miembros del Panameñista y el CD

Los miembros del partido Panameñista y Cambio Democrático, José Luis Varela y Ana Giselle Rosas, respectivamente, coincidieron en que Laurentino Cortizo "no representa el cambio que se necesita" para enrumbar al país.

La exdiputada del CD, reconoció la amplia movilización del Partido Revolucionario Democrático (PRD), durante sus elecciones primarias atribuyéndolo a que se escogía toda la oferta electoral para el 2019.

Del mismo modo aseguró que Laurentino Cortizo, candidato presidencial del PRD, representa más de lo mismo. “Es un político tradicional con un discurso repetitivo y frases trilladas donde se reconoce la necesidad de traer un cambio al país”.

“En este momento tenemos un país que ha ido en retroceso en materia de economía y seguridad, el CD sigue siendo la mejor propuesta en oposición y Rómulo Roux la oportunidad”, dijo Rosas, quien aseveró que “cuando el PRD gobierna lo hace para ellos y no de cara al pueblo”.

Por su parte el diputado y actual presidente del partido Panameñista, José Luis Varela manifestó que el triunfo de Cortizo no fue una sorpresa, sin embargo, enfatizó en que la declinación de Juan Carlos Navarro le favoreció.

Si Juan Carlos Navarro hubiese participado el porcentaje que obtendría Cortizo hubiese sido menor. Según nuestro análisis los votos de Navarro se fueron con Cortizo y no con Pérez Balladares”, José Luis Varela, diputado

Para Varela la gran sorpresa durante las primarias del PRD fue el triunfo de José Luis Fábrega, quien aspira a la Alcaldía de la ciudad de Panamá, pues ellos estimaban que Quibián Panay podía tener mayor respaldo.

También señaló que la campaña no reelección tendrá efecto al igual que el programa de descentralización que a su parecer ha debilitado a los diputados, ya que el 20% que esperaba reelegirse no ganó, mientras que a otros ingresaron en una posición no muy privilegiada.

“Con la descentralización se le dan fondo por igual a todos los candidatos y no hay un diputado con una chequera de 2 millones de dólares, se han debilitado al no poder hacer clientelismo”.

Varela cuestionó el papel de Laurentino Cortizo cuando figuró como diputado de la República durante 10 años y Ministro de Estado durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2006), dejando en entredicho que no luchó contra la corrupción ni presentó informes sobre los gastos de la planilla circuital.

¿Alianzas para el 2019?

Varela descartó cualquier alianza con el PRD para las elecciones del 2019, asegurando que el acuerdo que mantuvieron a inicios del gobierno fue netamente legislativo, mientras que dejó abierta la posibilidad de una alianza con el Cambio Democrático.

Sin embargo, Rosas dijo que en este momento no contemplan una alianza con el panameñismo ya que no le ha cumplido al pueblo, además dejó claro que las aspiraciones del colectivo al que representa (CD) es ir a la cabeza en cualquier situación.

Rosas aprovechó la oportunidad para cuestionar al diputado Varela sobre la alianza de gobernabilidad que entablaron con el PRD a inicios del gobierno y que perjudicó a muchos candidatos electos del Cambio Democrático en la contienda del 2014.

Finalmente el diputado Varela se mostró molesto por los ataques de Cortizo al programa 100/0 e indicó que ha sido de gran beneficio para la comarca y lo defenderán a toda costa.

Laurentino Cortizo se convirtió en el candidato presidencial del PRD tras vencer a la diputada Zulay Rodríguez en las elecciones primarias celebradas este domingo 16 de septiembre, en la que obtuvo más del 60% de los votos.