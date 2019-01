Ameglio dice que solicitud de nulidad de su candidatura no tiene fundamento

Relacionados Fiscal Peñaloza pide la nulidad de la candidatura de Marco Ameglio

Agregó que es el único al cual a muchos no les conviene que llegue porque “ nadie le tira piedras a un árbol que no tiene frutos”.

Mencionó que la persona que puso la denuncia no fue quien creó todo, sino que es un instrumento, brazo corrupto de un aparato corrupto y que la impugnación está mal sustentada, mal argumentada y sin fundamentos.

Recalca que Peñaloza forma parte y responde al mismo sistema que le restó firmas y le dejó un cuarto de millón sin revisar, haciendo referencia al Tribunal Electoral.

Ameglio afirma que Peñaloza, quien tiene el término vencido, da señales de vida con un parapeto como la impugnación y que le fue preparado desde la institución con papeles que no son válidos.

Explicó que el único documento que se puede revisar es el presentado el 21 de enero pasado, pero no se hace referencia a ese informe.

Dice que lo que solicita Peñaloza no es aplicable. Lo único que es aplicable por sobrepasarse el límite de gasto es la multa del doble del monto por el que se pasa.

Según Ameglio, la nulidad se refiere a sobrepasar el monto del tope de campaña y ellos no entran dentro de esa restricción porque no estaban buscando votos y tampoco en una primaria y por eso lo de los candidatos por la libre postulación no se considera campaña.

La única nulidad que hay, aplica para sobrepasar el tope de campaña.

Aseguró que todo lo que se ha dado es parte de las intenciones de un magistrado del Tribunal Electoral (TE), que responde a los intereses del Partido Panameñista.

En la explicación del fiscal Peñaloza, tras la revisión de la conclusión del informe de auditoría producido por la dirección de Fiscalización Electoral, “se desprende con claridad que el precandidato a la Presidencia de la República por la libre postulación, Marco Ameglio, se excedió en el tope de su gasto de campaña electoral, tope establecido o derivado de la cantidad de firmas de apoyo válidas recabadas”.

En la demanda de nulidad, Peñaloza indica que esta situación vulnera “el artículo 29 del Decreto 38 del 18 de diciembre de 2017 y materializa de esa manera la situación prevista en la causal 15 del artículo 461 del Código Electoral”.

En el caso de candidatos por la libre postulación, el gasto es de hasta $2.00 por firma de respaldo. El informe de auditoría detalla que Ameglio gastó $259 mil 763.