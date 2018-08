Marilyn Vallarino: 'Que desafortunadas las palabras del candidato Mulino'

"Que desafortunadas las palabras del candidato Mulino, donde no ha sabido ser un candidato. Un candidato gana o pierde. Él ya ha manifestado que si no gana se retira. Para qué participar si no sabe ganar ni perder", expresó Vallarino, quien fue acompañada por el aspirante presidencial Rómulo Roux en su votación en Arraiján.

Vallarino considera que divisiones hay todo los partidos siempre que hay una contienda electoral. “Lo que no entendemos es la forma de expresar de Mulino y no compartimos”

La diputada de CD al ser cuestionada sobre las planillas de la Asamblea Nacional, no respondió y se limitó a decir que en "su momento hemos hablado del tema hoy no es para hablar" de esta polémica.

"A partir del miércoles empieza otra contienda electoral", finalizó Vallarino.