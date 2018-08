Márquez Amado: 'Toda persona es libre de expresar su pensamiento sobre la reelección'

El exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado manifestó en Noticias AM que a mayor poder en un cargo político es conveniente evitar la reelección. “El poder absoluto corrompe”, consideró.

Dijo que viola la ley electoral la utilización de recursos del Estado a favor de determinado candidato, a menos que sea, en igualdad de todos los que aspiran.

Se refirió al artículo de la Constitución que establece que “toda persona es libre de expresar su pensamiento” e indicó que si alguien tiene la convicción de que no debe haber reelección es libre de hacerlo, al igual los que piensan que “sí” debe haber.

Sin embargo, resaltó que esa es la libertad que tienen los ciudadanos, no los partidos, ni candidatos.

“Quienes no pueden hacer campaña son los partidos, ni candidatos, pero los ciudadanos son libres de hacerlo, inclusive puedo decir no a la reelección de fulano de tal como ciudadano, no hay nada que establezca una prohibición”, puntualizó.

Para Márquez Amado, el menos inconveniente de los sistemas de gobierno es la democracia, porque permite la renovación de las personas que están en los cargos políticos y al renovarse elimina el continuismo, el cual es nocivo para la sociedad.

“Nuestros vecinos de Costa Rica y Colombia tienen limitaciones para la reelección en cargos distintos a Presidente, sin embargo, aquí no hay una Corte Constitucional para comenzar, ni una Corte Suprema de Justicia, en mi opinión, que pueda decirle a un Presidente que no puede reelegirse”, destacó.

Mencionó que el riesgo se abre cuando todos quieren reelegirse, por lo que subrayó que las normas deben atender el bien general más que el particular.

Sobre la libre postulación, Márquez Amado indicó que es un derecho de una persona de elegir y ser elegido. Sin embargo, señaló que ser candidato independiente no significa que no tiene lealtades, sino que un ciudadano puede postularse libremente.

“Lo que están haciendo los partidos políticos es inmoral, es antidemocrático, porque la norma no se hizo para que los partidos políticos coparan los cargos. Se ha dañado el concepto de la libre postulación”, expuso.

Márquez Amado resaltó que el Tribunal Electoral se ha desenfocado desde hace bastante tiempo al referirse a las firmas de respaldo a los candidatos independientes, pues consideró que debe haber un proceso de validación, allí es que creo que está fallando.

“Yo acudí a reunión y le pedimos que se verificara bien, sino que pusiéramos una denuncia ante el fiscal electoral, que sabemos que no hace nada. Se están manipulando las firmas de los candidatos independientes”, sostuvo.

Hay una permisividad inaceptable con las firmas de los candidatos, yo pediría perdón si fuera capaz de ver esos libros y mencionó el caso de dos candidatos, Barroso y Flores, quienes según Márquez Amado no tienen caudal político y han reunido cantidad de firmas por encima de otros.

“La actitud evasiva de uno de los magistrados de verificar es sospechosa, es preocupante”, agregó.