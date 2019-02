Movin asegura que campaña 'Pela el ojo' continuará

A pesar de lo dicho por el TE y con un proceso en curso, en Movin advierten que no darán su brazo a torcer.

"Nosotros vamos a evaluar la situación actual, vamos a tomar una decisión. Lo que sí les digo que la campaña 'Pela el ojo' continuará de una forma u otra, pero va a continuar", expresó Tribaldos a TVN Noticias.

El Tribunal Electoral ha dicho que se puede hacer campaña cívica pero generalizada, es decir, sin identificar a ningún candidato o partido en particular, ya sea pagando o no.

"Las campañas cívicas son de valores, no campañas en contra o a favor de personas. Ya no es una campaña cívica entonces. Ellos pueden continuar con su campaña de 'No a la reelección', siempre y cuando no la amarren con la identidad de nadie", señaló el magistrado del TE, Eduardo Valdés Escoffery, a los medios.

"Estamos ante una campaña claramente que es cívica y ciudadana, no es electoral por lo tanto no es competencia del Tribunal Electoral venir a regir esta campaña que estamos liderando", agregó Tribaldos de Movin.

En este caso también se cita el artículo 231 del Código Electoral, que prohíbe que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros, contraten o donen propaganda a favor o en contra de partidos o candidatos.

"Me sorprende muchísima que después de conocer las reglas del juego, de haber sido parte de ellas en la comisión de reformas, ahora se salga con estas vallas que saben perfectamente que no están permitidas por la legislación", comentó el magistrado Valdés Escoffery.

Por este incumplimiento, la norma establece sanciones para el medio correspondiente a una multa diaria de diez veces el valor comercial de la propaganda y para el responsable de la propaganda, de 50 a mil dólares.