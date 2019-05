Oferta electoral del FAD figura en marcha del Día del Trabajo

Amenizada con tambores y con pancartas con mensajes políticos y en favor del medioambiente y de las minorías, los grupos de trabajadores y sindicalistas caminaron en paz desde el Parque Porras hasta la avenida 5 de Mayo, de la capital.

"El agua vale más que el oro, no a la minería contaminante", "Abajo la corrupción", "Feministas: no es piropo es acoso, es violencia", "Los escogemos para administrar no para robar", rezaban algunas de las muchas pancartas que portaban los manifestantes.

En un discurso desde una tarima Méndez, con menos del 2 % de la intención de voto según la más reciente encuesta de cara las votaciones del próximo domingo, ofreció un Gobierno en el que la salud y educación serán gratuitas y de calidad.

Habló de que "los dinero del Estado, los recursos naturales y minerales" se ha explotado "para enriquecer a unos cuantos, a 115 personas en Panamá que acumulan más de 20.000 millones de dólares".

Los gobierno en Panamá, a cargo de los partidos tradicionales, "han hecho retroceder los derechos fundamentales de la salud, la educación, el deporte... han hecho retroceder el poder vivir en paz y dignamente", acusó Méndez.

"Por eso campesinos e indígenas, juventud, mujeres, obreros y profesionales, educadores , pequeños empresarios, hemos emprendido junto con el FAD la tarea histórica de hacer gobierno, por primera vez, a nuestro pueblo", afirmó Méndez, un abogado de 48 años.

"Vida digna para nuestro pueblo, paz y justicia social, qué viva la clase obrera", arengó el aspirante presidencial del FAD, un partido sin representación parlamentaria.

Sindicalistas que participaron en la manifestación de este miércoles recordaron que tradicionalmente marchan el 1 de mayo para "reivindicar la lucha y los derechos de los trabajadores a tener una vida digna, con empleos los 12 meses del año", y en "tributo a los mártires de la gesta de Chicago".

Siete aspirantes, cuatro de partidos políticos y tres independientes, se disputarán la Presidencia de Panamá el próximo domingo, tras una campaña inédita, de solo 60 días y con topes de gastos, como lo ordena una nueva y restrictiva ley electoral.

Más de 2,7 millones de electores están convocados a las urnas el próximo 5 de mayo para elegir al presidente y vicepresidente, a los diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.