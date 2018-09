Oraciones, desayunos y discursos de unidad: lo que ha pasado en las primarias del PRD

Fue el expresidente Martín Torrijos ((2004 – 2009), quien luego de hacer efectivo su derecho al voto en las primarias del colectivo fundado por su padre, el general Omar Torrijos Herrera, dijo que no pretenden “cometer los errores del pasado”.

Los precandidatos presidenciales del PRD con mayor presencia mediática en esta justa electoral interna del PRD han sido: Laurentino “Nito” Cortizo, Ernesto Pérez Balladares, Zulay Rodríguez y Gerardo Solís.

La diputada Zulay Rodríguez hizo del “Templo La Felicidad”, su trampolín para iniciar su caminar en las elecciones primarias. En medio de oraciones, lágrimas y apelando a la espiritualidad se mostró a los medios de comunicación.

Rodríguez, quien también busca la reelección para el cargo de diputada por el distrito de San Miguelito, señaló que a la membresía del colectivo se le ha ignorado, pero hoy en día "van a decidir quién será su futura presidenta de Panamá".

"Si eliges una persona que no ha dicho nada, que no ha tenido el compromiso con las bases del partido, que no ha dicho que va a parar esta robadera descarada… Yo no creo, yo pienso y percibo que las bases al final, que son 560 mil aproximadamente, van a querer escoger una persona que tenga la valentía, los pantalones y el carácter para poner orden en el país", reiteró la diputada.

Cortizo, encontró en el desayuno su forma de mostrarse el día de las elecciones.

Al salir Cortizo de su residencia en el corregimiento de Paitilla, una batería de periodistas le esperaban para conocer su opinión sobre las primarias generales en el PRD. Respondió unos cuantos cuestionamientos e interrumpió afanado, invitando a todos a desayunar.

No era cualquier desayuno. Torrejitas de maíz con queso blanco y chicharrones, era el menú que tenía en mente el precandidato presidencial, quien después de atender a los medios de comunicación, acarició a sus perros y se montó a su vehículo para desayunar en el Hotel El Panamá.

“Hay muchísimo entusiasmo, yo he estado en cuatro elecciones PRD, veo demasiado entusiasmo y mucha energía”, recalcó.

Pérez Balladares ya piensa un poco en los resultados de las elecciones primarias generales y destacó que en caso de no salir favorecido, se quedará en casa y no irá a la fiesta del partido que se espera sea, según sus directivos en la sede del PRD.

"Estoy tranquilo con mi conciencia de haber participado. Si la gente piensa que debe ser otro u otra, magnífico. En democracia, se tiene que aceptar la decisión de las mayorías", añadió el exmandatario.

Mientras que el precandidato presidencial Gerardo Solís, dijo que se mantendrá pendiente de cualquier anomalía que surja este domingo 16 de septiembre, cuando se realizan las elecciones primarias de este colectivo político.

Según Solís, haría un recorrido por puntos como Vista Alegre, Vacamonte, Barrio Balboa y El Coco en La Chorrera, Curundú, Las Cumbres, en Chilibre y posteriormente “celebrar con alegría el triunfo del PRD”.

Los 506,920 miembros del PRD definirán qué rumbo tomará el colectivo, desde los representantes de corregimiento, pasando por los concejales, alcaldes, diputados y presidente.