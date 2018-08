Disputa entre Fausto Fernández y Gabriel Méndez por murga a favor de Roux

Fausto Fernández, presidente del Comité de Delegados Electorales, señaló este domingo 12 de agosto que se han retirado pancartas en las entradas de las escuelas, sobre todo en el interior del país, y no brindó mayor importancia a los cuestionamientos contra el Tribunal Electoral (TE).

En medio de un recorrido por los centros de votación, Fernández impidió que una murga llevada por el exdiputado Gabriel Méndez, a favor de Rómulo Roux, tocara cerca de la escuela Gaspar Octavio Hernández, también prohibido en el Código Electoral.

"Hoy no es para hacer proselitismo, no hay música. No voy a discutir el tema y menos, en la entrada de un centro de votación", espetó Fernández.

El exdiputado Méndez, conocido como "El Tío Gabriel", reclamó que les hayan prohibido la música en la fiesta electoral.

Fernández reiteró a TVN Noticias que la colocación de carteles está prohibido por la veda electoral, que terminó el jueves. El Código Electoral y el reglamento de elecciones sí permite que las personas asistan a los centros con vestimenta alusiva al partido y al candidato de su preferencia, añadió.

Además, Fernández detalló que hoy hay más de 500 delegados electorales voluntarios en todo el país, garantizando que las primarias presidenciales de Cambio Democrático (CD) “se desenvuelvan en tranquilidad, en alma”.

Momento en que Fausto Fernández, jefe de los Delegados Electorales prohíbe que murga que llegaba con Gabriel Méndez tocara, frente a la escuela Gaspar Octavio Hernández. #PrimariasCD#TuDecision2019cpic.twitter.com/1hvAzIIzLt — TVN Noticias (@tvnnoticias) August 12, 2018

“El proceso electoral desde el día antes y en la mañana, se pone en duda todo lo que pueda pasar. Eso no es nada que sea nuevo para nosotros”, comentó el director de Delegados Electorales.

“La prueba está en que llevamos 27 años donde se da resultados, todo el mundo los acepta y todo el mundo termina facilitando al Tribunal Electoral por la labor. No creo que esta elección vaya a ser la excepción”, añadió.

Estas son los primeros comicios internos que organiza el Tribunal Electoral tras las reformas a la ley. Este domingo, unos 353 mil votantes están habilitados para elegir a la persona que representará a Cambio Democrático en la carrera presidencial de 2019.

Fernández instó a las personas a participar en este proceso con calma y paz.