Remueven vallas de campaña 'Pela el Ojo' que promueve Movin

La campaña, según han explicado, busca crear conciencia en la ciudadanía para que en las elecciones del 5 de mayo voten con responsabilidad y debidamente informados.

De acuerdo con Horacio de Icaza, a los representantes de ese movimiento no se les ha informado de manera formal el por qué se están removiendo las vallas.

Resalta que, al momento de emprender la campaña, el equipo de abogados de Movin hizo las consultas necesarias y no infringen temas de veda, porque al no estar constituidos como un partido político, no están regulados como tal.

También afirma que todo lo que se expone en los carteles, ubicados en diferentes puntos, son datos públicos.

En tanto, fuentes del Tribunal Electoral (TE), han dicho que las vallas y la información que contienen viola la veda electoral en base al decreto del 31 de mayo de 2017, que ordena la remoción de la propaganda electoral fija y la suspensión inmediata de toda propaganda electoral.

Icaza detalló que han solicitado al magistrado Heriberto Arauz una reunión para “compartir criterios” sobre la campaña, pero no se les han confirmado si el encuentro se dará.