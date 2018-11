Rómulo Roux se reúne con diputados en Los Santos para discutir designaciones de magistrados

Roux se reunirá con diputados para discutir el tema de las designaciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los cuáles deberá ratificar o rechazar la Asamblea Nacional.

Enfatizó que aunque es un derecho constitucional del presidente de la República, Juan Carlos Varela, designar a los magistrados, sigue siendo potestad de la Asamblea aceptarlos o rechazarlos.

"Estamos concentrados en recorrer el país, conversar con nuestras bases y garantizar que vamos a cambiar el país", declaró Roux. "El país está enredado, este presidente no ha hecho nada. Ha tenido los recursos, no ha tenido la voluntad, no ha tenido la capacidad", añadió.

Con información de Eduardo Vega