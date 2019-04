Solo cuatro candidatos firman Pacto de Estado por la Salud

Candidatos a la presidencia de los distintos partidos políticos y por la libre postulación estaban convocados a la firma de un Pacto de Estado por la Salud, sin embargo, no todos asistieron al llamado.

Solo asistieron, el candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo; del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Saúl Méndez; el candidato a vicepresidente por la libre postulación Jorge Arango (Ana Matilde Gómez); y el candidato a la vicepresidencia por la libre postulación Guillermo Márquez Amado (Ricardo Lombana).

El candidato del oficialista partido Panameñista José Isabel Blandón, no asistió y en su cuenta de Twitter, escribió un mensaje en el que mencionó que no acudió a la firma, porque no está 100% de acuerdo con el documento.

Creo en la construcción de consensos. Considero que el Libro Blanco en materia de salud es un buen referente y coincido con varios de sus puntos. Pero no puedo firmar un compromiso con el que no coincido al 100%. Se requiere abrir el compás para mayor diálogo. — José Isabel Blandón (@BlandonJose) 8 de abril de 2019

Los candidatos presidenciales de Cambio Democrático (CD) Rómulo Roux y de libre postulación Marco Ameglio, tampoco asistieron.

El pacto, denominado “Libro Blanco”, contiene aspectos fundamentales establecidos en los lineamientos estratégicos para la mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Pública Integral, en el marco de una política de Estado.

Con la firma, los candidatos se comprometen a reconocer la salud como un derecho humano, implementar la transformación del sistema público de salud, bajo el principio de “salud en todas las políticas”.

Para la Comisión de Alto Nivel para Mejorar el Sistema Público de Salud, que promueve la firma del pacto, es importante que el tema de la salud sea visto como tema de Estado, como se establece en la Constitución.

Con información de Luis Jiménez.