Panameños conocen propuestas de candidatos tras primer debate presidencial

Reembolsar la compra de medicamentos que no hay en la Caja del Seguro Social, crear una Constituyente Originaria y cosechar agua fueron algunos de los mensajes que enviaron los candidatos durante el debate presidencial de este miércoles 20 de febrero.

El debate se realizó en el campus Harmodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá. Los candidatos abordaron temas de Educación, Salud, Seguridad Alimentaria y Reformas Constitucionales. Participaron José Blandón (Partido Panameñista), Laurentino Cortizo (PRD), Rómulo Roux (Cambio Democrático), Saúl Méndez (FAD), y los candidatos por la libre postulación Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio.

Educación

Educación

Para Blandón, se debe aumentar la cobertura educativa, destinar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector, 1% del PIB a Ciencia y Tecnología, seguir una hoja de ruta y fortalecer el proceso de descentralización.

Cortizo prometió destinar 200 millones de dólares en becas, para ciencia, matemáticas, cultura y el arte. Destacó la importancia de lograr que los jóvenes logren estudiar sin hambre, abogando por un enfoque integral. Enfatizó que buscará la capacitación de los docentes y formadores de docentes, así como evaluaciones a los maestros y al propio sistema educativo.

Roux prometió modernizar el Ministerio de Educación (Meduca), alejarlo de la política e impulsar programas que refuercen la primera infancia. Coincidió en la necesidad de destinar el 6% del PIB al sector y adelantó que impulsaría una educación incluyente. Acotó que fortalecería programas de becas y velaría por la alimentación de los jóvenes.

Méndez promete que la educación será gratuita desde el parvulario hasta la universidad de llegar a la presidencia. Reafirma la necesidad de destinar el 6% del PIB al sector y promete una formación de maestría y posgrado en pedagogía a los docentes. Méndez recordó señaló que los otros candidatos han formado parte de gobiernos anteriores y no han logrado cambios. Apuesta por una “educación laica, científica, crítica y analítica”.

Ana Matilde Gómez manifestó que se debe acabar con las escuelas rancho, proteger la dignidad de los educadores, fortalecer la carrera docente, y velar por el bienestar de los estudiantes. Para Gómez, las escuelas deberán suministrar comida a sus alumnos.

“Se salvaron las botellas, porque ninguno de los otros candidatos dijo que las va a eliminar”, fue el comentario inicial de Ricardo Lombana. El candidato por la libre postulación prometió utilizar 800 millones de dólares que ha “ubicado” producto de la corrupción para masificar programas de excelencia y becas educativas.

Ameglio prometió la descentralización del manejo de fondos y recursos para las escuelas. Asegura que revisará los planes de estudio y creará una Autoridad para la Educación. También prometió la capacitación permanente de los docentes.

Seguridad Alimentaria

Seguridad Alimentaria

En materia de Seguridad Alimentaria, Blandón se mostró a favor de derogar la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) y recordó que como diputado se había opuesto a su creación. Señaló también al opositor Laurentino Cortizo por la creación del organismo cuando era parte del gobierno y criticó su renuncia como ministro de Desarrollo Agropecuario. Prometió que de ser presidente, no se destinarían fondos al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para importaciones y que se combatiría la competencia desleal.

Cortizo no respondió a los señalamientos por su rol en la creación de la Aupsa, aunque comentó que se ha “deformado” la institución. Afirmó que de ganar las elecciones derogaría la institución y que no permitiría importaciones en época de cosecha. Además, aseguró que se garantizaría la compra de producción nacional y se desarrollarían los mercados internos y externos. Criticó al IMA, acusándolo de ser aliado de productores de otros países como Guyana.

En medio de sus comentarios sobre las cosechas del sector agropecuario, mencionó la cosecha de agua. Posterior al debate, miembros de su partido señalaron que se trataba de una técnica de recolección de agua utilizada en varios países.

Por su parte, Roux prometió desaparecer la Aupsa y acabar la importación en tiempos de cosecha. Aclaró que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (Minsa) deben garantizar la salud y sanidad en el sector agropecuario y de la población. Prometió elaborar un plan de Estado de la mano de los productores y crear un ente bancario para ayudar con el financiamiento del sector agropecuario.

Méndez responsabilizó a los “políticos tradicionales” de la “quiebra del agro”, acusándolos de apoyar y celebrar tratados de libre comercio. Asegura que de ser presidente no habrá importaciones y que se otorgarán granos, préstamos blandos y tecnificación a los productores. Declaró que el control de precios no sirve y manifestó que subiría los salarios y bajaría los precios, aunque no especificó cómo lo lograría.

Gómez promete castigar las importaciones en tiempo de cosecha y cerrar la Aupsa. Para reactivar el agro, buscará acuerdos con los productores, pagar contra entrega y habilitar silos para almacenar la producción nacional. Señaló que el control de precios “solo beneficia a los intermediarios”.

Lombana recordó los fallidos proyectos de Riegos de Tonosí y Remigio Rojas. Advirtió que la corrupción se pone en el camino del desarrollo y prometió un MIDA despolitizado y libre de “botellas”. También declaró que centralizaría la producción de alimentos y desarrollaría un laboratorio de toxicología.

Ameglio prometió llevar tecnología al campo, facilitar el crédito e impulsar la agroindustria. Dijo que los productores no deben tener que botar su producto.

Salud

Salud

Sobre Salud, Blandón destacó que ya existe una hoja de ruta. Para bajar el precio de los medicamentos propuso utilizar un fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de ser necesario regular los márgenes de ganancia a las farmacéuticas. Para mejorar las finanzas de la CSS, habló de la posibilidad de mejorar los rendimientos de la institución apuntando a la gran cantidad de terrenos a su nombre. También apuntó de la posibilidad de reformar la ley Orgánica para fortalecer la administración y revisar las funciones de la Junta Directiva.

Cortizo dijo que priorizaría la salud preventiva, unificaría la compra de medicamentos e implementaría farmacias populares con medicamentos genéricos. Para el candidato perredista, el problema no es de presupuesto, sino de mala administración.

Roux se dirigió a los televidentes aconsejándoles que guardaran sus facturas de medicamentos ya que, de ganar reembolsaría el costo de todas las medicinas que no se hubieran podido conseguir en la CSS. De acuerdo a Roux, de ser presidente las farmacias privadas tendrían que otorgar medicamentos de forma gratuita a los consumidores en caso de no estar disponibles en la CSS. También destacó la necesidad de terminar obras pendientes como la Ciudad Hospitalaria.

El candidato del Frente Amplio por la Democracia (FAD), se pronunció en contra de la privatización del sector. Denunció corrupción y afirmó que el sistema sería completamente público.

Gómez denunció que los gobiernos anteriores sabían de la crisis inminente de la CSS y el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y que se “pasan la pelota”. Apuesta a la atención preventiva.

Lombana insistió en la necesidad de “despolitizar” y afirmó que crearía un sistema único de salud, eliminando la dualidad de funciones entre la CSS y el Minsa. Denunció la existencia de “intereses de mafias” en el sector que interfieren con el sistema de compras.

Para Ameglio la prioridad debe ser enfrentar la crisis en la CSS, para lo cuál es necesario reformar su Ley Orgánica. También declaró que se debe fortalecer el presupuesto en Salud.

Reformas Constitucionales

Reformas Constitucionales

En materia de reformas constitucionales, el candidato panameñista se pronunció a favor una Constituyente. Prometió hacer un llamado para ella la primera semana de julio. Destaca que no debe provenir de la Asamblea Nacional, ni la actual, ni la que salga elegida después del cinco de mayo. También manifestó que buscará reducir el número de diputados, eliminar a los suplentes y la posibilidad de reelección.

Cortizo propone reformas a la Constitución con la nueva Asamblea que resulte electa. Detalló que el 27 de mayo convocaría a diversos sectores para establecer las bases del documento. Asegura que si la Asamblea no logra consenso, invocaría una Asamblea Constituyente Paralela.

Roux no está de acuerdo con una Constituyente, pero reconoce la necesidad de una nueva Constitución. Vaticina que el próximo gobierno podría tener la facultad de nombrar siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Para Saúl Méndez, la Constitución Originaria es una necesidad. Señala que debe ser convocada por el pueblo y que a través de ella se elimine el fuero electoral a los políticos y candidatos. Para Méndez, los diputados no deben poder ratificar magistrados a la CSJ, ni contar con partidas presupuestarias para usar a su discreción.

Gómez cree en la creación de una Constituyente. Señaló que es necesario renovar el poder judicial. Específicamente, dijo que hay que cambiar la forma en que se realiza el nombramiento de magistrados a la CSJ.

Lombana promete una Constituyente. Apuntó que las promesas de los otros candidatos requieren la aprobación de leyes por parte de los diputados, quiénes exigirían nombramientos en planillas a cambio. Declaró buscará la eliminación del fuero a los diputados.

Ameglio no está de acuerdo con una Constituyente ya que considera que pondría el futuro del país “en manos de los mismos”. Promete elaborar un pacto con la sociedad para que se establezcan los cambios que se necesitan en la Constitución.