La semilla para un mejor sector agropecuario buscó terreno fértil en debate presidencial

En medio de un escenario donde se respira la producción agropecuaria y donde el pasado gubernamental de algunos candidatos salió a relucir, se realizó el segundo encuentro de candidatos a la presidencia panameña, la noche de este miércoles 13 de marzo.

El cuadrilátero de las ideas sobre la realidad del sector agropecuario panameño y cómo el próximo presidente de Panamá a partir del 1 de julio del 2019 estuvo ubicado en el Centro Post Cosecha ubicando en Volcán, Chiriquí.

Fueron Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Isabel Blandón del Partido Panameñista, Rómulo Roux de Cambio Democrático, Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio por la libre postulación fueron los protagonistas de cuatro asaltos donde se trataron temas como: marco legal, comercialización, productividad y competitividad y tecnología.

El marco legal en el sector agropecuario

En un debate, donde cada participante tenía 1 minutos 35 segundos para dar a conocer sus propuestas se inició con el tema del “marco legal” para romper el hielo.

La corrupción y el pasado de algunos candidatos salió a relucir en este bloque que fue inaugurado por el independiente Lombana, quien empezó a referirse al cuco de los productores, llamado en la vida real, Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (Aupsa) y no prometió eliminarla, ni mantenerla.

“Si eliminamos la Aupsa y no eliminamos la trampa, no eliminamos el problema. Yo me comprometo dentro de la Constitución a restablecer el régimen anterior y a modificar esta institución”, señaló Lombana.

Saúl Méndez del FAD, partido de corte izquierdista propuso de salida un capítulo constitucional para el sector agropecuario.

“Produciendo nuestros alimentos rompemos la barrera (…) 65 mil niños menores de 5 años padecen desnutrición”, destacó el también dirigente sindical.

En este capítulo, el candidato de Cambio Democrático dijo de salida que la Aupsa será eliminada y señaló que los productores panameños están en estado de indefensión.

Ante el cuestionamiento sobre qué haría con los funcionarios de la Aupsa que quedarían sin empleo aseveró que serán distribuidos entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el Ministerio de Salud (Minsa).

El candidato oficialista, José Blandón, quien en casi todas sus intervenciones se dedicó a atacar al candidato presidencial del PRD, Laurentino Cortizo, dijo que se necesitan cambios profundos en el sector agropecuario y también prometió eliminar la Aupsa.

La comercialización del producto agropecuario

“Es necesario un cambio profundo. Propondré normas que protejan a los productores. Lo fácil es renunciar; como lo hizo el Sr. Cortizo”, manifestó el también alcalde de la ciudad capital.

Para Laurentino Cortizo, la Aupsa se va en los primeros cuatro meses. “Sanidad vegetal y animal recibirán equipos. Las importaciones serán transparentes y de manera digital, de acuerdo a lo acordado con la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, manifestó.

La diputada independiente y que busca repetir la hazaña llegando al Palacio de las Garzas afirmó que también eliminaría la Aupsa y que a ningún gobierno le ha importado revisar las políticas agropecuarias.

“Le digo a Cortizo que no podrán eliminar la Aupsa, porque su partido y sus donantes importadores no se lo van a permitir. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) es el peor competidor de los productores panameños. Hay que atacar la corrupción dentro del sistema”, señaló Gómez.

La productividad y la competitividad en el sector agropecuario

Marco Ameglio dijo que “las ratas” le hacen daño al campo panameño y que “es un problema de falta de autoridad y la calentura no está en la sábana”.

Blandón apeló a su experiencia y a que “tiene pantalones” para ponerle fin a los tratados de libre comercio y enfrentar a los importadores. Algo que fue cuestionado por el candidato Lombana, que en su participación señaló al candidato Panameñista de “no tener pantalones para decirle no a Odebrecht”.

Los importadores son otros antagonistas en la novela trágica del sector agropecuario panameño y en medio del debate fueron tres los candidatos que les hablaron de frente (Roux, Blandón y Méndez).

Roux, dijo no creer en el control de precios - política económica del presidente Juan Carlos Varela - y que no tiene relación con ningún importador; mientras que Saúl señaló a este sector de la cadena de comercialización agropecuaria de que “la partidocracia promueve la importación”.

La tecnología en el sector agropecuario

La tecnología y la educación de los jóvenes para que se queden en el campo fue un tema a tratar en el debate presidencial que duró aproximadamente dos horas.

Cortizo solo le respondió a Blandón en una ocasión citando una noticia del diario La Prensa, mientras que el alcalde capitalino le dedicó dos carteles al abanderado del partido fundado por el general Omar Torrijos Herrera.

Al final del ejercicio democrático de conocimiento de las personas que aspiran a dirigir los destinos del país a partir de julio de 2019, tuvieron unos minutos para hablarle al electorado panameño.

Además los productores agropecuarios hicieron entrega de un documento a los candidatos presidenciales, quienes lo firmaron y se comprometieron a cumplirlo de resultar favorecidos en las elecciones del 5 de mayo.

En los videos que acompañan la nota, podrá encontrar cada uno de los temas que fueron analizados en el debate y la participación completa de cada uno de ellos.