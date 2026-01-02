Béisbol de Pequeñas Ligas| Hay finalistas en el Torneo Sectorial Metropolitano Infantil 2025-2026

Dos equipos dieron un paso al frente y avivan sus ilusiones de llegar al campeonato nacional y avanzar un paso más en un largo camino hacia la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de este año en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

Panamá/El Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Infantil llevó a cabo este viernes sus partidos de semifinales donde cuatro equipos buscaban los dos cupos disponibles para llegar a la serie final del certamen que reúne a equipos, con peloteros de 11 y 12 años de edad, que representan a varios puntos del distrito de Panamá.

En la jornada, que se desarrolló en el campo de juegos Caplitom, se llevó a cabo el partido entre San Antonio, primer sembrado del Grupo A, y Juan Díaz, segundo del B.

San Antonio mostró su solidez a la defensa, al no cometer errores, y lució productivo a la ofensiva. Con cuatro carreras, en la parte alta del sexto episodio, selló su pase a la final luego de imponerse a su rival por pizarra de 11 carreras por 4.

Gian Murillo lanzó cinco episodios en los que permitió cuatro imparables y tres carreras para apuntarse la victoria. En tanto José Ávila cargó con la derrota al tolerar cinco anotaciones en tres entradas.

Gabriel Ledezma pegó dos hits en dos turnos, entre ellos un cuadrangular, con tres careras anotadas y tres empujadas por San Antonio. Ernesto Suárez pegó de 3-2 con tres anotadas y una remolcada y Gabriel Guzmán de 1-1 con dos impulsadas.

Por Juan Díaz, Alexis Franco de 3-1 con una carrera anotada y una empujada. Adrián González de 3-1 y una remolcada, David Delgado de 2-1 con una anotada y José Ávila de 1-1.

También se disputó el cotejo entre Cerro Viento, el primero del Grupo B, y Amelia Denis, el segundo del A.

El marcador estuvo empatado a cuatro anotaciones hasta que Cerro Viento anotó dos carreras en la parte alta de la sexta entrada que le bastaron para llevarse la victoria y la clasificación a la final.

Axel Valdez se apuntó la victoria al tolerar una carrera, propinar tres ponches y una base por bola en dos episodios.

Aníbal Rodríguez permitió dos hits, entre ellos un cuadrangular, y dos carreras en una entrada para quedarse con el descalabro.

Thiago Serracín destacó a la ofensiva por Cerro Viento al conectar un cuadrangular productor de dos carreras en tres oportunidades al bate. César González y Carlos Pérez pegaron de 2-1 cada uno.

Por Amelia Denis, Fabián Pimentel de 1-1 con una carrera anotada. Aníbal Rodríguez de 2-1 con una anotada y Kevin Espinosa de 3-1 con una anotada y una empujada.

San Antonio y Cerro Viento se enfrentarán en la final que, en base al sistema de competencia vigente, consistirá en un serie pactada al ganador de dos de un límite de tres partidos. El equipo que se imponga en ese enfrentamiento será campeón y representará a Panamá Metro en el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil de este año.

