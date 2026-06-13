Panamá/La selección de Estados Unidos, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, debutó en el torneo con una clara victoria por 4-1 ante Paraguay, este viernes en el fastuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

En una gran primera parte y con un sobresaliente Christian Pulisic liderando a los de 'las Barras y las Estrellas', los locales se fueron al descanso con ventaja de tres goles, anotados por el paraguayo Damián Bobadila en un autogol (7') y doblete de Folarin Balogun (31' y 45+5').

'La Albirroja', que regresaba a un Mundial tras 16 años de ausencia, anotó el gol del honor en la segunda parte (73'), pero acabó encajando un cuarto justo antes del pitazo final, marcado por Giovanni Reyna (90+3).