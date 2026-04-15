Bayern Múnich vs Real Madrid en Champions League | Vinicus dice tener la clave para la remontada

Se juegan los cuartos de final de vuelta en la UEFA Champions League 2025-2026.

Múnich, Alemania/El Real Madrid viaja a Múnich en busca de una remontada ante el Bayern que le mantenga en la Champions, con Vinicius deseoso de mostrarse tras sufrir en el partido de ida.

Acostumbrado a épicas remontadas europeas en su estadio, el Real Madrid deberá llevar esa magia al Allianz Arena para intentar revertir el 2-1 encajado en Madrid ante el gigante bávaro.

"Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y poder remontar, creo que somos nosotros", dijo este martes en rueda de prensa el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

Un Real Madrid que volverá a mirar a Kylian Mbappé, pero también a Vinicius, en busca de redención tras ser pitado por sus errores en el partido de ida.

El brasileño no tuvo su mejor día: los dos goles germanos nacieron en pérdidas de balón de Vinicius y tras fallar un mano a mano con el portero Manuel Neuer fue pitado por el público.

Múnich se perfila como la ocasión para volver a mostrar la mejor versión del brasileño, en una temporada irregular que empezó complicada para él con la llegada de Xabi Alonso como técnico.

"No conseguí conectar" -

"No conseguí conectar con lo que él quería y lo que el equipo quería", admitió Vinicius en una rueda de prensa antes del partido de ida contra el Bayern el lunes pasado.

La presencia del astro francés Mbappé, en el que se apoyó Xabi Alonso y que suele caer a la zona de influencia del brasileño, tampoco ayudó a que Vinicius desplegara todo su potencial.

"Es verdad que a veces es complicado, porque son jugadores que, de forma natural, los dos prefieren recibir el balón en el lado izquierdo", comentó este martes el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham.

"Fue un momento difícil porque jugaba muchos partidos y tenía pocos minutos", se quejó Vinicius la pasada semana.

La salida del entrenador vasco y la llegada de Arbeloa al banquillo del Real Madrid alivió la situación del brasileño.

"Tengo una conexión maravillosa con él (Arbeloa), siempre me ha dado mucha confianza", añadió Vinicius.

Una confianza que se traduce en que de los 17 goles que el brasileño ha marcado en lo que va de temporada, once han llegado desde que Arbeloa se hizo cargo del equipo en enero.

La llegada del nuevo entrenador coincidió también con varios partidos sin Mbappé por sus problemas de rodilla, lo que volvió a convertir a Vinicius en el hombre a buscar en ataque.

Aunque lejos de la forma que mostró en 2024 cuando rozó el Balón de Oro, sus desbordes siguen siendo una de las principales armas ofensivas del Real Madrid.

"Está haciendo partidos de mucho nivel desde que he llegado yo, siendo desequilibrante", afirmó Arbeloa en rueda de prensa tras la victoria ante la Real Sociedad el 14 de febrero.

Más que una eliminatoria -

"Es un jugador que va más allá de los números por cómo es capaz de condicionar partidos, la cantidad de jugadores que atrae, por cómo condiciona defensas rivales y equipos", agregó el técnico del Real Madrid.

Múnich se perfila como la ocasión para que Vinicius vuelva a mostrar su mejor cara en un partido crucial para el Real Madrid que se juega prácticamente la temporada en este encuentro.

Perdida la Supercopa de España ante el Barcelona y eliminado de la Copa del Rey, el Real Madrid también tiene casi imposible LaLiga, donde marcha en segunda posición, pero lejos del Barcelona.

Su empate ante el Girona (1-1) el viernes pasado lo colocó a nueve puntos del líder, una distancia difícil de remontar a falta de siete jornadas para el final del campeonato.

Una derrota en Múnich podría acabar suponiendo una campaña en blanco (al menos de títulos importantes) para el equipo de Arbeloa... que sería la segunda consecutiva.

"Dada nuestra situación, el partido de mañana (miércoles) es una final, será todo o nada", sentenció Bellingham.