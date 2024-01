EN VIVO | The Best: Conoce a los ganadores

Bienvenidos al minuto a minuto de los premios The Best donde se reunen las mejores figuras del fútbol internacional.

Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, los tres nominados al premio a mejor jugador, no se presentaron este lunes a la gala de los The Best celebrada en Londres.

Ni el jugador del Inter de Miami, ni el del Paris Saint Germain, ni el del Manchester City asistieron a la gala de la FIFA, que premia a los mejores futbolistas del mundo.

Haaland, gran favorito tras su triplete con el City, se recupera de una lesión y será su padre, que sí pasó por la alfombra verde del teatro Apollo, el que recoja el premio en su lugar en caso de que el noruego lo gane.