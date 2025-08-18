Lassana Diarra demanda a FIFA y Federación Belga por 65 millones de euros

El exinternacional francés aleja perjuicios por normativas de traspasos declaradas contrarias al derecho europeo por el Tribunal de Justicia de la UE.

El exfutbolista francés Lassana Diarra reclama 65 millones de euros (76 millones de dólares) a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol por los daños ocasionados por la normativa de traspasos, considerada contraria al derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El abogado del jugador, Martin Hissel, explicó que, ante la falta de una solución amistosa, se procederá a acudir a las jurisdicciones nacionales para que se implemente la sentencia del TJUE.

En octubre pasado, el TJUE determinó que ciertas reglas de la FIFA sobre la transferencia internacional de futbolistas violaban la legislación europea, transformando el sistema de traspasos vigente.

El caso de Diarra se remonta a 2014, cuando rompió contrato con el Lokomotiv de Moscú para fichar por el Charleroi belga. Sin embargo, ante el riesgo de pagar una fuerte indemnización de 22 millones de dólares al club ruso por ruptura de contrato, el equipo belga desistió de incorporarlo, lo que ocasionó un grave perjuicio económico al jugador.

Con el respaldo del sindicato mundial de jugadores FIFPro, Diarra llevó su caso a la justicia belga, y tras fallo europeo ahora reclama una indemnización millonaria.

"La negativa de las autoridades futbolísticas a resolver este asunto refleja un persistente menosprecio hacia el Estado de derecho y los jugadores", afirmó Diarra.

