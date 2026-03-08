Jorge y Carlos Calviño: panameños que destacaron en el IBJJF Madrid Open 2026

Panamá/Panamá volvió a hacerse sentir en el circuito europeo de Brazilian Jiu-Jitsu con una destacada participación en el IBJJF Madrid Open, torneo organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, donde los atletas Jorge Calviño Mudarra (bronce) y Carlos Calviño Mudarra (oro) lograron subir al podio en sus respectivas categorías.

En la división de cinturones negros, Jorge Calviño Mudarra volvió a destacar al ubicarse nuevamente entre los mejores de su categoría, sumando así su segunda semana consecutiva en el podio, luego de haber conquistado recientemente la medalla de bronce en el IBJJF London Open.

En Madrid protagonizó un combate en semifinales muy técnico y disputado frente al brasileño Luis Pinheiro, en un enfrentamiento de alto nivel que reflejó la intensidad y exigencia de la categoría de cinturones negros dentro del circuito internacional.

Por su parte, Carlos Calviño Mudarra se alzó con la medalla de oro en la categoría de cinturones púrpura, confirmando su evolución competitiva que lo proyecta como una de las promesas emergentes del jiu jitsu panameño.

Ambos atletas habían visto acción previamente el 15 de febrero en el AJP Grand Slam Rome, manteniendo desde entonces un exigente ritmo competitivo en Europa como parte de su preparación para los próximos compromisos internacionales del calendario.

Con actuaciones consistentes y presencia constante en torneos de alto nivel, el jiu jitsu panameño continúa consolidando su proyección internacional, demostrando que el talento nacional sigue abriéndose paso en algunos de los escenarios más competitivos del deporte a nivel mundial.

El IBJJF Madrid Open 2026 se ha consolidado como el epicentro del Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) en la Península Ibérica, reafirmando a la capital española como una parada ineludible en el calendario de la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Celebrado en el icónico Polideportivo Gallur, este evento ha reunido a los exponentes más destacados de Europa, quienes buscan no solo el oro, sino también los valiosos puntos para el ranking mundial que definirá la clasificación al World Championship de California.

Desde las primeras horas de la competencia, el ambiente en el tatami reflejó la evolución técnica del arte suave en la región. En la categoría de Cinturón Negro Adulto, el nivel ha sido superlativo, destacando la presencia de academias de élite como Checkmat, Alliance y la representación local de Dream Art Europe. La narrativa del torneo estuvo marcada por la precisión técnica en las llaves de pie y la agresividad estratégica en el paso de guardia, tendencias que dominan el panorama del BJJ moderno en este 2026.

Uno de los momentos más vibrantes de la jornada fue la disputa del Open Class (Absoluto), donde los límites de peso desaparecen y prevalece la técnica pura. Las fuentes oficiales destacan que el dominio de los atletas brasileños radicados en Europa sigue siendo sólido, aunque la "armada española" ha mostrado un crecimiento notable en las divisiones de Cinturón Marrón, señal inequívoca del relevo generacional. Además, la modalidad No-Gi (sin kimono) registró una inscripción récord, evidenciando el auge de las sumisiones dinámicas y el estilo de lucha que demanda una mayor explosividad física.

El Madrid Open no es solo un torneo; es un barómetro del poderío del grappling en el sur de Europa. Con una organización impecable bajo los estándares de la IBJJF, el evento cerró sus puertas dejando claro que Madrid tiene la infraestructura y la pasión necesaria para seguir siendo la sede por excelencia del jiu-jitsu continental, proyectando a sus campeones hacia la gloria internacional.