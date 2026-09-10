Copa Centroamericana noticias| Fidel Escobar: así le fue al panameño en partido de cuartos de final Saprissa vs Cartaginés

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Costa Rica/El defensor panameño Fidel Escobar tuvo su primera participación en la Copa Centroamericana 2026 con el Deportivo Saprissa que, este 9 de septiembre, disputó el partido de ida de su serie de cuartos de final ante el CS Cartaginés.

Escobar participó durante todo el partido por el equipo morado. Durante su participación tuvo un despeje, recuperó el balón en 16 ocasiones, ganó ocho de nueve duelos sobre el césped y se impuso en 4 de 11 duelos aéreos.

El dos veces mundialista con la selección de Panamá, registró 48 pases correctos de un total de 59 para un porcentaje de efectividad de 81%. De esos 48 pases correctos, 19 los dio en el la mitad de la cancha del rival y 29 en el campo propio.

Escobar también dio 66 toques de balón y perdió la posesión del esférico en 14 ocasiones. Además tuvo un solo remate el que fue bloqueado.

Según el portal estadístico sofascore, el jugador tuvo una calificación de 7.1 puntos en ese encuentro que terminó empatado a dos goles.

Detalles del partido

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 continuó el miércoles con Deportivo Saprissa y CS Cartaginés empatando 2-2 en el partido de ida de su serie de cuartos de final en el Estadio Ricardo Saprissa, en San Juan de Tibás, San José, Costa Rica.

Los locales abrieron el marcador en el 36’, cuando Orlando Sinclair remató un centro de Gerson Torres.

CS Cartaginés respondió e igualó el marcador en el 48’, cuando José González sacó un potente remate desde corta distancia.

Los visitantes se pusieron en ventaja en el 59’, cuando el disparo de zurda de Geancarlo Castro desde el borde del área terminó en el fondo de la red, marcando su cuarto gol del torneo con CS Cartaginés.

En desventaja durante los minutos finales, Saprissa consiguió el empate en el 89’ con un potente y bien colocado remate del capitán David Guzmán.

El partido de vuelta de la serie de cuartos de final se disputará el 16 de septiembre en el estadio José Rafael 'Fello' Meza, en Cartago, Costa Rica.

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Datos Post-Partido

Esta fue la primera vez que CS Cartaginés anotó dos o más goles en un partido de cuartos de final de la Concacaf Central American Cup. Además, fue la primera ocasión en la que el conjunto costarricense evitó la derrota en esta instancia de la competición.

Orlando Sinclair anotó su tercer gol en la Concacaf Central American Cup 2026 ante CS Cartaginés, convirtiendo a Deportivo Saprissa en el único club de esta edición con dos jugadores que han alcanzado esa cifra, junto con Mariano Torres.

Orlando Sinclair alcanzó nueve goles con Deportivo Saprissa en la Concacaf Central American Cup, superando a Javon East (8) como máximo goleador histórico del club en la competición. Además, Sinclair ha marcado dos de los cuatro goles de Saprissa en Cuartos de Final, incluido uno en 2023.

Deportivo Saprissa registró 22 remates ante CS Cartaginés, su mayor cantidad en un solo partido durante las últimas dos ediciones de la Concacaf Central American Cup. A pesar de ese volumen ofensivo, Saprissa empató el encuentro tras recibir dos goles en apenas cinco remates de Cartaginés.

Geancarlo Castro anotó su cuarto gol del torneo con CS Cartaginés e igualó a Ronaldo Cisneros como máximo goleador de la Concacaf Central American Cup 2026. Solo Marco Ureña (6) y Johan Venegas (5), ambos en 2025, han marcado más goles para Cartaginés en una sola edición de la competición.

Información de Concacaf

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