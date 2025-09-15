Goles y protagonismo | Futbolistas panameños dejan su huella en ligas extranjeras

El Salvador vs Panamá viernes 10 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/Los futbolistas panameños siguen dejando una huella importante en el fútbol internacional, con goles decisivos y actuaciones sobresalientes en Europa, Sudamérica, México, la MLS y Arabia Saudita.

Otras noticias: Panamá conoce a sus rivales para el Mundial Femenino de Futsal Filipinas 2025

Sudamérica

En Venezuela, Tomás Rodríguez fue protagonista con el Monagas, anotando en el triunfo contra Universidad Central. Sin embargo, terminó expulsado tras doble amarilla. Disputó 82 minutos y recibió una calificación de 6.2 en Flashscore.

En Chile, Cecilio Waterman volvió a destacar al marcar su noveno gol del torneo con Coquimbo Unido, clave en la victoria 2-1 sobre CD Ñublense. El delantero jugó 91 minutos y su equipo mantiene una ventaja de 17 puntos en la primera división chilena.

En Uruguay, el arquero Luis ‘Manotas’ Mejía defendió la portería del Nacional de Montevideo, que se impuso 1-2 sobre Plaza Colonia.

Además, en Chile, César Yanis aportó en la victoria 3-2 de Cobresal frente a Huachipato, entrando de cambio y siendo evaluado con 7.4.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Fernando Palomo analiza las eliminatorias en exclusiva con TVMAX Deportes

Major League Soccer (MLS)

En Estados Unidos, Carlos Harvey fue determinante al marcar un gol en la victoria 1-3 del Minnesota United sobre el San Diego FC, club donde juega su compatriota Aníbal Godoy. Harvey jugó 45 minutos y recibió 7.5 en Flashscore.

Europa

El defensor Amir Murillo brilló con el Olympique de Marsella (OM) en la goleada 4-0 sobre el Lorient en la Ligue 1. El panameño fue titular y completó 59 de 63 pases, creó una ocasión de gol, recuperó 7 balones y ganó 5 duelos. Su actuación fue premiada con un 7.9.

Otras noticias: Edgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carrasquilla| Panameños se topan en duelo Mazatlán-Pumas

México – Liga MX

El duelo panameño se vivió en la victoria 4-1 de Pumas sobre Mazatlán. Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla ingresó al minuto 60 para los universitarios, mientras que Edgar Bárcenas entró en el complemento por Mazatlán.

Por otro lado, José Luis ‘Puma’ Rodríguez fue titular en el empate 1-1 del Juárez ante Necaxa, mostrando precisión en 13 de 18 pases y generando una ocasión de gol.

Arabia Saudita

El guardameta Orlando Mosquera fue titular en la derrota 3-0 del Al Fayha frente al Al Khaleej, siendo evaluado con 5.9 en Flashscore.

Las actuaciones de los legionarios panameños reafirman la presencia y el talento del país en el fútbol internacional, con jugadores que semana a semana se consolidan como piezas clave en sus equipos alrededor del mundo.

Otras noticias: Ernesto Gómez: El jugador del CD Universitario vivirá su segunda experiencia mundialista en Chile 2025