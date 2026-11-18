En esta entrega, David Peña nos trae la historia de uno de los futbolistas más cotizados del baloncesto panameño, Estevis López quien nos representará en el Mundial Sub17 de Catar 2026.

Panamá/Con apenas 17 años, el futbolista panameño ha comenzado a escribir una historia que combina talento, sacrificio y oportunidades internacionales.

Su paso por River Plate, la experiencia de conocer el Bayern Múnich y el respaldo incondicional de su familia alimentan el sueño de representar a Panamá en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Detrás del talento de Estevis López hay una historia de sueños, esfuerzo familiar y personas que creyeron en él desde sus primeros pasos en el fútbol. Hoy, con 17 años, el joven atacante se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera: representar a Panamá en el Mundial Sub-17 de Catar 2026.

Su camino comenzó en una academia llamada Pacora, donde descubrió que el fútbol podía convertirse en mucho más que una pasión. Desde pequeño tenía un objetivo claro: dedicarse al deporte para sacar adelante a su familia.

"Empecé en una academia que se llamaba Pacora y desde ahí me di cuenta de que esto es lo que quería dedicarme, para sacar a mi familia adelante, como todo niño tiene ese sueño", recordó el futbolista.

Pero su crecimiento no ha sido un camino individual. Su madre, sus familiares y especialmente su tío han desempeñado un papel importante en su formación. El propio jugador quiso agradecerles por acompañarlo y respaldarlo en cada etapa.

"Yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis pasos. A mi madre, a mi familia que siempre está ahí conmigo, respaldándome. Y a mi tío, que siempre está ahí apoyándome", expresó.

Un talento que llamó la atención desde el barrio

Antes de los escenarios internacionales, Estevis López comenzó a destacar en las canchas de su comunidad. Allí, quienes compartieron con él sus primeros partidos identificaron que tenía condiciones diferentes.

Uno de sus allegados recuerda que desde muy pequeño mostraba cualidades que merecían una oportunidad en el fútbol organizado. Incluso recomendó a su madre que lo incorporara directamente a un club, convencido de que su talento podía llevarlo lejos.

El respaldo del barrio también fue fundamental. Las personas que lo vieron crecer hoy siguen pendientes de su evolución y celebran cada paso de una carrera que ha avanzado a gran velocidad.

Su talento le permitió abrirse camino en el fútbol internacional, con experiencias vinculadas a instituciones de prestigio como River Plate y Bayern Múnich, oportunidades que le han permitido conocer otras culturas y medirse en escenarios de mayor exigencia.

River Plate, una experiencia que dejó huella

Uno de los capítulos importantes en su formación ha sido su experiencia con River Plate. El futbolista recuerda con especial cariño la acogida que recibió desde su llegada, tanto de los entrenadores como de sus compañeros.

"Desde el primer día, los entrenadores y los compañeros fueron apoyándome. Me siento muy querido con esa afición y con los técnicos, que son espectaculares. Siempre River estará en mi corazón", manifestó.

En el terreno de juego, López ha mostrado características que lo convierten en un futbolista interesante: capacidad para el desequilibrio, buena técnica y personalidad para buscar el arco rival.

Su actuación frente a Nicaragua, en la que marcó un gol de larga distancia, dejó una muestra de su calidad individual. Con un remate colocado, el panameño encontró el ángulo y celebró una anotación que alimentó la ilusión de quienes siguen de cerca su crecimiento.

La joya panameña comienza a llamar la atención, pero su historia apenas está empezando.

Catar 2026, el reto de representar a Panamá

Ahora el escenario es diferente. Estevis López se encuentra enfocado en la Selección Sub-17 de Panamá, con la responsabilidad de competir en una Copa Mundial donde se encontrará con jóvenes talentos de distintas partes del planeta.

El propio jugador reconoce que existe presión, pero entiende que la concentración y el compromiso serán fundamentales para afrontar el desafío.

"Ahorita mismo estoy tratando de dar lo máximo de mí, enfocado en esta selección. La verdad es que sé que tengo una presión encima. Si tú eres un man que ama el deporte, tienes que enfocarte. Si tú no te enfocas, nadie lo hace por ti", comentó.

Desde su entorno también existe un mensaje claro: no cargar sobre sus hombros expectativas que no corresponden a un futbolista que apenas comienza su carrera.

Uno de sus allegados recordó que, aunque su talento le ha permitido vivir experiencias que pocos jugadores panameños han tenido a una edad tan temprana, todavía necesita seguir creciendo y madurando.

"Es un jugador que apenas cumplió 17 años. No le podemos cargar una mochila que no le corresponde. Es un jugador que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir madurando como futbolista", expresó.

El consejo que recibe constantemente es mantener la humildad, tener los pies sobre la tierra y disfrutar cada oportunidad que le brinda el fútbol.

Un mensaje para todo Panamá

La ilusión de Estevis López también está acompañada por el respaldo de su familia y de una comunidad que lo ha visto crecer. Su madre, orgullosa del camino recorrido, dejó claro que el apoyo estará presente independientemente de los resultados.

El mensaje para el joven futbolista es que disfrute la experiencia, represente con responsabilidad el escudo nacional y siga construyendo su carrera paso a paso.

Por su parte, López quiso dirigirse a los aficionados panameños y transmitirles su compromiso con la camiseta nacional.

"Les digo a este pueblo panameño que siempre esperen lo máximo de mí, que no voy a tratar de decepcionar a ninguno y que Estevis será grande", afirmó.

De las canchas de su barrio a las experiencias internacionales, Estevis López tiene ahora una nueva oportunidad para mostrar su talento al mundo. Catar 2026 será una prueba importante, pero también un capítulo más en la historia de un joven que, acompañado por su familia y con los pies sobre la tierra, quiere seguir soñando en grande con Panamá.

Con información de David Peña.