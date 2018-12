Actor Luke Evans, en Panamá

El actor de "Drácula" y de la cinta "The Hobbit, un viaje inesperado" está en Panamá desde la semana pasada, donde ha visitado el Casco Antiguo y Playa Paraíso, en la provincia de Colón.

Evans se paseó por las calles del Casco Antiguo aprovechó para hacerse la barba en un local y escribió en su red social: “Recibiendo el trato panameño del hombre principal Greg (el barbero)! ¡¡¡Gracias!!!”.

En redes sociales, el actor indicó que vio diversidad de animales en su visita a Colón.

Via #LukeEvans IGLeft the sound off to save myself and my mates from the shame of screaming and running away from two relatively small #caymancrocodile which live in my friends garden. Yes, in his garden....wild. [...]https://t.co/IpMsiMoxxsIsla Grande, Colon, Panama pic.twitter.com/q8cNYwW1Xa