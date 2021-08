El actor ecuatoriano Roberto Manrique, reconocido por su participación en novelas como 'Doña Bárbara', 'Los Victorinos', 'Decisiones', o 'Sin senos sí hay paraíso', ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas por un video que colgó en su cuenta personal de Instagram donde hizo público su homosexualidad.

El actor aprovecho para hablar también del machismo que sufrió desde temprana edad.

"'Robertito' se crio en un mundo que no le permitía ser quien era, cuando hasta llorar no era de hombres, que la vulnerabilidad no era digna, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres y que sentía, desde que tengo memoria, que había algo en mí que estaba mal", comentó el actor. Asimismo, afirmó que nunca había hablado del tema porque le parecía irrelevante, sin embargo, dice que en las últimas horas sintió un "impulso".

Manrique fue enfático en que el contar detalles de su vida sexual por medio de redes, no lo ve como una ‘salida del clóset’, pues su circulo cercano, amigos, familia, compañeros de trabajo y hasta parte de sus fans saben sus preferencias y hasta muchos han podido conocer a su novio, no obstante, refiere que se engañaba porque una parte de él tenía que decirle a ese Robertito que no tiene de qué sentirse culpable.

En medio del emotivo video el galán ecuatoriano, les recomendó a sus fans dejar a un lado la culpa respecto al tema y describió lo lindo que ha sido tener una relación amorosa con quien es su pareja actualmente.

Roberto también envió un mensaje para las personas que se han podido aceptar por cuenta de su sexualidad, de igual manera, aclaró que actualmente tiene una relación "increíble" a través de la cual ha crecido personalmente. De otro lado, el actor narró el miedo que sintió al confesarle a su padre que era gay, esto debido a que su papá siempre pensó que las personas homosexuales no eran felices.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roberto Manrique (@robertomanrique13)

Finalmente contó que cuando su progenitor estuvo en su lecho de muerte le dijo al oído: "no tienes de que preocuparte papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz. Yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz, papi, y tienes toda la libertad de irte a tener un viaje maravilloso con el universo". Manrique concluyó su grabación diciendo: "Vamos a abrazar la tierra entre todos, y a crear un planeta más hermano, más amoroso. El primer paso es empezar por nosotros mismos".

***Con información de www.canalrcn.com y www.as.com***