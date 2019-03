Acusan a Alex Rodríguez de infiel tras anunciar su compromiso con Jennifer López

Relacionados Jennifer López y Alex Rodríguez están comprometidos

El encargado de aguar la fiesta fue el también jugador de béisbol profesional y compañero de Rodríguez, José Canseco.

Fue la cuenta de Twitter de Canseco, el escenario del bombardeo escogido, para señalar al exgrandes ligas como un “infiel y mentiroso”.

"Estoy viendo 'World of Dance' y cómo JLO le envía un mensaje a Alex Rodriguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex Jessica. Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente. Yo estaba presente hace unos meses cuando llamó [a Jessica] por teléfono. Alex Rodriguez, deja de ser un pedazo de (…) engañando a Jennifer Lopez. Te desafío a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas cuando tú elijas", afirmó su excompañero de equipo.

Canseco aseguró que está dispuesto a demostrar sus acusaciones y también reto a Rodríguez para que vayan a un detector de mentiras, donde se sabrá toda la verdad.

Lopez, 49, y Rodriguez, 43, están en pareja desde hace dos años.

Lopez, actualmente productora ejecutiva y jueza de la competencia de danza de NBC "World of Dance", hará este año una gira por América del Norte.

Ha estado casada tres veces: con Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, y el cantante Marc Anthony, con quien tuvo mellizos hace once años. También tuvo una relación con el actor Ben Affleck.

Rodríguez se retiró de la Liga Mayor de Beísbol en 2016 tras una larga carrera, fundamentalmente con los New York Yankees. Ganó el título de la Serie Mundial con los Yankees y fue un All-Star 14 veces.

Sus logros se vieron opacados por su admisión de que había usado drogas para mejorar su rendimiento. Fue suspendido por toda la temporada 2014.

Actualmente se desempeña como analista de beísbol.

Estuvo casado con Cynthia Scurtis, con quien tuvo dos hijas.

Con información de la agencia AFP.