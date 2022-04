Adamari López se tatúa los pezones tras una larga batalla contra el cáncer de mama

"Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel de Alquimia Beauty Healing va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo", fueron sus palabras al iniciar el video que compartió en su página de Facebook.