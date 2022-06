Por Sol Eisenberg



El cantante panameño Eliazar Brown, mejor conocido como "Akim’’, compartió en una nueva entrevista con People Chica sus opiniones de su nuevo álbum “Haters y Fanáticos”, la influencia panameña en su música y su colaboración con sus artistas.

“Haters y Fanáticos”, lanzado por el cantante el 26 de mayo, es el tercer álbum publicado por el artista y cuenta con 15 canciones.

En una entrevista previa con Los Angeles Times, el artista comentó que aprecia la notoriedad que le dan sus seguidores y fanáticos. Mientras que sus fans lo siguen por apoyar, sus haters para criticarlo. “La idea es que hablen, si no hablan no estamos haciendo nada”.

Es por esto que Akin considera a este álbum especial. Igualmente, el hecho de llevar tres años trabajando en el proyecto y las especiales colaboraciones que realizó con sus canciones.

Farruko, De La Ghetto y Rvssian son algunos de los artistas involucrados en las colaboraciones del álbum. Cuando se le preguntó a Akim cual fue el mejor momento de grabar con estos artistas, el contesto que fue cuando grababan “Luz” con Farruko.

“Ellos son artistas que he escuchado desde hace mucho tiempo, que he seguido su música y carrera. Para mi esto es como ‘ Wow lo logre. He trabajado con tres artistas que admiro mucho.’”, comentó de la experiencia.

Sobre sus raíces panameñas, se le preguntó cuáles elementos ha mantenido de la cultura en su nueva música. “Los elementos que uso para componer mis canciones han sido el flow, el juego de palabras, esa forma agresiva de interpretar que nosotros los panameños usamos…No puedo perder mi flow o mi identidad”.

Del mismo modo comenta que puede verse en reggaeton, afrobeat o afromix, pero siempre manteniendo su esencia.

Avanzando con la entrevista, Akim comentó que espera en un futuro crecer y ser reconocido a nivel mundial, como el Sech y el Boza. Igualmente, le aconseja a los aspirantes a la música que sean disciplinados.

“Si tu no tienes disciplina, puedes tener el mejor talento en el mundo pero, si no tienes la disciplina en frente de todo lo que hagas, sin ese importante factor, solo seras parte de la larga lista de buenos artistas con talento pero sin disciplina.”

Otro consejo que dejó para cerrar la entrevista fue no rendirse. "No hay límite de edad para tus sueños. Si tu sueño vino hace mucho tiempo, ser un artista, músico o athleta, cualquiera que sea tu sueño, NO hay límite de edad en tus sueños…Trabajen bien, hagan el bien, y no miren a quien".