Alan Alda, actor de 'M.A.S.H', confiesa que padece Parkinson

"He tenido una vida plena desde entonces", dijo el actor, de 82 años, en alusión al momento en el que le fue diagnosticada la enfermedad hace tres años y medio.

"He actuado, he dado charlas, ayudé en el Alda Center for Communicating Science en Stony Brook. Empecé este nuevo podcast. Y me di cuenta de que he estado mucho tiempo en la televisión hablando en las últimas semanas sobre el nuevo podcast, y pude ver que mi pulgar se sacudía en algunas tomas", explicó.

Alda confesó al darse cuenta de esas imágenes que pensó que era cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta, y escribiera una historia sobre el asunto "desde un punto de vista triste", por lo que decidió contarlo.

De hecho, el actor rechazó sentirse así y quiso mandar un mensaje de esperanza a aquellos que sufren la enfermedad.

El artista dijo que se hizo la prueba de diagnóstico después de leer un artículo sobre cómo uno de los primeros signos de Parkinson está en el comportamiento en sueños.

"Estaba soñando que alguien me estaba atacando y le arrojé un saco de patatas. Pero lo que realmente estaba haciendo era arrojarle una almohada a mi esposa", relató.

Alda lanzó recientemente un podcast llamado "Clear + Vivid", que explora todas las formas en que las personas se comunican entre sí.

Según el actor, la capacidad de comprometerse con las personas de forma clara es la clave para una mayor comprensión social.

La serie "MASH", inspirada en la película homónima dirigida en 1970 por Robert Altman contaba las aventuras de un grupo de médicos durante la Guerra de Corea (1950-1953).

Aunque emitida por la cadena CBS entre 1972 y 1983, luego numerosos canales de televisión han repetido una y otra vez los capítulos durante décadas.