Alejandra Guzmán saca a su hija Frida del testamento familiar y la chica explota en las redes

Toda una polémica se ha generado en torno a las acusaciones que lanzó la hija de Alejandra Guzmán, en contra de su abuelo, Enrique Guzmán a quien acusó de haberla presuntamente abusado desde que era una niña. Ahora, la reina del rock latino, ha contraatacado y habría respondido dejando a Frida Sofía fuera de su testamento.

Su padre, Pablo Moctezuma, cuyo apellido recuperó Frida Sofía recientemente, se refirió al tema en el programa mexicano ventaneando: "Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí. No son departamentos, no son coches" dijo el padre notablemente molesto. Además, Moctezuma fue tajante al decir que Alejandra debería prestar más atención a lo que dice su hija. "Me encantaría que en verdad tomara un paso atrás y escuchara tantito más de lo que tiene que decir su hija".

"Hay personas tan, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero", escribió Frida en sus redes, bajo una foto donde se lee: "No me acostumbro a este mundo de cosas caras, personas baratas, valores en rebajas y sentimientos en liquidación".

Es tal la distancia actual entre mamá e hija, que el último Día de las Madres, Frida Sofía felicitó a Beatriz Pasquel en una foto junto a su papá, en la que rodeaba a ambos con un corazón, en vez de a su mamá de sangre.

La madrastra de la hija de Alejandra Guzmán, fue una de las primeras en salir en defensa de Frida Sofía después de la polémica que explotó como consecuencia de las lágrimas de su hijastra: "Quiero que sepas que yo te creo", aseveró.

📺 #Chismorreo| Pablo Moctezuma rompe el silencio, tras la polémica con Frida Sofia @frida___sofi 👇 pic.twitter.com/DBFCbsa2Ai — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 13, 2021

De momento, parece que se avecina una batalla legal en la que todas las partes involucradas en esta dolorosa guerra en el seno de los Guzmán se verán salpicadas, después de que Frida Sofía alertara de que está harta de que la humillen. Una grave polémica en una de las familias más famosas del entretenimiento mexicano por décadas, que acapara todo tipo de opiniones y ha hecho correr ya ríos de tinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frida Sofia Moctezuma (@ifridag)

***Información de peopleenespanol.com***