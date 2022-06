Por Sol Eisenberg



Amber Heard obtuvo un acuerdo multimillonario para un nuevo libro de “venganza” en el que lo confesará todo, comentó una fuente cercana a OK! Magazine.

El 2022 no ha sido el mejor año para Amber Heard. Después de perder el juicio por difamación contra Johnny Depp en Fairfax, Virginia, con una condena a pagar de 10 millones de dólares estadounidenses, su imagen pública ha caído.

Una fuente cercana a la actriz afirmó que Heard está dispuesta a escribir un libro que cuente su vida privada, relación con Depp y mucho más, a tipo de venganza.

"Amber considera que su carrera en Hollywood ha acabado. Ella está lista para hablar y está emocionada por eso. A este punto, ella ya no tiene nada que perder y quiere contarlo todo.” le comentó la fuente en exclusiva a OK! Magazine.

Igualmente comentó que la actriz no está en condiciones para rechazar el dinero; y, de acuerdo al medio, afirma que la actriz ya firmó un contrato. Es importante recordar que Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, ha comentado en múltiples entrevistas que Amber no tiene dinero para pagarle a su ex.

"El veredicto en Virginia después de semanas de espeluznantes testimonios fue devastador para la credibilidad y reputación de Amber Heard.” le comento Dror Bikel, autor de “The 1% Divorce, When Titans Clash” a OK!

Así mismo, la actriz puede exponerse a una nueva demanda por difamación, en caso compartir en su libro acusaciones contra su antigua pareja Johnny.

"En la medida en que Heard quiere discutir este caso y su relación con Depp en una declaración o un libro revelador, debe tener mucho cuidado con lo que dice sobre él. Depp y sus abogados leerán y escucharán todo lo que dice Heard. Si se pasa de la raya, lo que es probable, no hay duda de que será acusada de otra demanda por difamación y acabará de nuevo en los tribunales." continuo Bikel.

El pasado viernes 17 de junio Heard dio una entrevista a NBC donde compartió su opinión sobre el caso, su perspectiva de la reacción del público en las redes y la decisión del juzgado.

Así mismo, en una entrevista con Today la actriz confesó que había tomado por sentado su derecho a hablar. “Tengo miedo sin importar lo que haga, sin importar lo que diga o cómo lo diga, cada paso que de presentará la oportunidad de esta clase de silenciamiento, lo que, supongo, es lo que hace una demanda de difamación".