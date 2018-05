America Ferrera anuncia el nacimiento de su primer hijo

"Cuando dos se convierten en tres... ¡Bienvenido Sebastian Piers Williams, también conocido como Baz!", escribió la intérprete, de 34 años, en un breve mensaje en el que subrayó que tanto ella como el pequeño se encuentran felices y en buen estado de salud.

Ferrera (Los Ángeles, EEUU, 1984) se casó en junio de 2011 con el actor y director estadounidense Ryan Piers Williams, que tiene tres años más que ella.

When 2 become 3...Welcome Sebastian Piers Williams - aka Baz! We are happy, healthy and totally in love! 😍😍😍 @rpierswilliamspic.twitter.com/ltWcgPDfw9