Por Sol Eisenberg



La industria de la música está de luto con la pérdida de Andy Fletcher, tecladista, bajista, guitarrista, productor discográfico, compositor y fundador de la banda británica de rock alternativo Depeche Mode.

En un tweet compartido por la cuenta @depechemode, la banda comunicó la pérdida de Fletcher, miembro fundador de la banda con el que compartieron 14 álbumes de estudio y 17 tours alrededor de todo el mundo.

"Estamos conmocionados y llenos de una inmensa tristeza por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y miembro de la banda Andy ‘Fletch’ Fletcher.”

En su mensaje, la banda le comparte a sus fans un vistazo de la relación que mantienen con el teclista. “Tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una cerveza fría.”

Igualmente, aprovecharon para enviar fuerza a su familia y pedirle a sus seguidores que respeten su privacidad.

“Nuestros corazones están con su familia, les pedimos que los mantengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en este difícil momento".

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte del músico originario de Nottingham, Inglaterra.

¿Quién fue Andy Fletcher?

Andrew John Fletcher fue un productor y músico que nació el 8 de junio de 1961 en Nottingham, Reino Unido. A finales de los 70’ formó su primera banda llamada No Romance in China junto a Vince Clarke, con quien en 1980 fundó Depeche Mode.

A inicios de 1990 creó su propio sello discográfico "Toast Hawaii" y en 2020 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll por ser miembro de Depeche Mode.

El 16 de enero de 1991 se casó con Gráinne Mullan y tuvo dos hijos, Meghan y Joe.

Depeche Mode

Depeche Mode es una banda fundada en 1980 por Andy Fletcher, Vince Clarke, Martin Gore y David Gahan. Desde el Reino Unido, el conjunto creó 14 álbumes de rock alternativo y música electrónica.

Dentro de sus nominaciones se encuentran el Grammys para “Mejor video musical” y el Brit a “Mejor Artista Nuevo” en 1982. Los premios que ha ganado la banda son el Brit al “Mejor Sencillo Británico” por Enjoy the Silence en 1991; en 2006 recibieron el premio MTV Europe Music Award al “Mejor Grupo”. Igualmente, el premio Echo al “Mejor Grupo de Rock/Pop Internacional” en dos ocasiones, en 2010 por Sounds of the Universe y en 2014 por Delta Machine.