Arranca el XI Islantilla Cinefórum, el festival de cine más largo de España

Se trata de una cita que, en su apertura, ha servido para entregar el galardón honorífico Premio 'Francisco Elías' al productor andaluz Antonio P. Pérez por su destacada trayectoria profesional, el premio más simbólico del certamen.

La elección de Antonio P. Pérez viene a reconocer la trayectoria profesional de este cineasta, fundador de la productora Maestranza Films, con sede en Sevilla, a finales de los años 80, y uno de los nombres más destacados de la pujante industria del audiovisual en Andalucía.

En 1999, Pérez consigue su primera nominación al Goya a la Mejor Película con 'Solas', dirigida por Benito Zambrano, con el que vuelve a repetir en 'Habana Blues' (2005) y 'La voz dormida' (2011), con la que Maestranza Films vuelve a estar nominada al Goya a la Mejor Película.

No sólo ha producido importantes títulos en España, también ha cruzado el Atlántico para coproducir con Latinoamérica títulos como 'El viento se llevó lo que', del argentino Alejandro Agresti (1998), que consiguió la Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de San Sebastián; o también 'Rosario Tijeras', del colombiano Emilio Maillé (2005).

Los actores Antonio Dechent, Mariano Peña, Carmen Frigolet, Álvaro Monje y Luichi Macías, entre otros, han asistido a la gala de apertura, en una cita en la que se han explicado los detalles de los largometrajes seleccionados para este año, que proceden de puntos tan dispares como Corea del Sur, EE.UU., Argentina, Chile, Perú, México, Austria, Reino Unido, Brasil, Ecuador y España.

La lista de candidatas al premio Luna de Islantilla la forman: 'Conducta animal' y 'Marisa en los bosques', (España); 'Chuquiragua' (Ecuador); 'Dad is Pretty' (Corea del Sur), Dulcinea (Estados Unidos); 'Las olas', (Argentina); 'No friends but the mountains' (Inglaterra); 'O Barco' (Brasil); 'Pacífico Norte', (México); 'Princesita', (Chile); 'Secondo Me', (Austria) y 'Vientos del Sur', (Perú).

En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de veintiséis países, siendo España, con 63 cintas, el mayor participante.